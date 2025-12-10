全民造星6｜Kai Cheung成「第11人」大熱 惹棄養疑雲 大方回應欠債舊帳

Kai Cheung在《全民造星VI》被淘汰，有望復活進入總決賽。

ViuTV選秀節目《全民造星VI》進入尾聲，昨晚一集已有20強誕生，今屆特別為被淘汰的參賽者設立投票機制，得票最多的可成為「第11人」直入決賽。目前為止，已有多位人氣參賽者慘被淘汰，當中包括大熱之一的牛牛(周德誠)，而今晚公布「第11人」的最新十強走勢，人緣不差的Kai Cheung(張家文)仍保持冠軍席位，拋離牛牛及Homing(姚浩銘)，而Harry Kwan(關誌諾)目前票數已超越Homing打入三甲位置。對此，25歲的Kai Cheung日前已留言答謝大家支持，出story寫：「我唔知講咩好…好似成世人一直好努力做某啲事情，今日我終於得到些少成果。短短嘅時間，大家嘅支持我都看見了，好多謝你哋！」Kai還應承不會白費大家心機。

返地盤還債 隨住Kai Cheung成為 「第11人」大熱後，有關他的是非亦於網上流出。有網民在Threads貼出Kai Cheung前女友的昔日限時動態截圖，指控Kai欠債及棄養。Kai今日(10日)在po文下親自留言，回應事件的來龍去脈，他寫：「各位早晨！！本來並唔打算回應呢件事…但確實睇完有啲難受同委屈。等我係度同大家簡單講解下！就第一件事，其實我喺造星6第三集亦都好如實話俾大家聽我嘅過去，亦都坦言自己亦曾因小生意而欠下30萬款項，因此，只能返地盤還清。唉，呢個時勢生意確實難做…就圖文中提及的『女朋友』確實有幫助我度過難關，亦感恩過去嘅人守望相助，其實事情已經過去咗數年。亦得知對方亦有一個愛錫自己嘅伴侶，感到安慰。希望大家唔好騷擾他人！」

至於被指棄養狗狗，Kai解釋：「本人事實曾經收養一隻我名為『喪標』的哈士奇，其實小狗係一位親戚朋友，因為狗媽媽意外懷孕而生出6隻嘅其中一隻！但因家居條件難以即時應對情況。而我得知事件後，亦因一直都非常喜歡小動物，所以申請暫時托管領養！但可想言之哈士奇嘅成長速度的確真係太快…而我嘅舊居處都無法容納『喪標』。因為想小狗有個舒適而健康快樂嘅環境，因此經過五個月嘅相處，最後亦歸還原主人！現在亦過上開心愉快嘅狗狗生活生活！現時本人亦有養五隻小貓，亦都視為自己嘅兒女。本人亦都反對棄養問問題，亦在考慮到現今經濟狀況，及居住環境先作次決定！」最後Kai感謝各位，亦獲大批網民打氣支持。