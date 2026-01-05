全民造星6｜Teller王偉俊瞓夠兩日當慶功 Ian Hannz屈居亞軍爆阿哥ANSONBEAN唔開心

ViuTV選秀節目《全民造星VI》(全民造星6)總決賽已曲終人散，今次賽事峰迴路轉，由在節目中被淘汰的 27歲Teller(王偉俊)，於總決賽上以黑馬姿態奪得冠軍。
今屆冠亞季的Teller、Ian Hannz(陳瑨羲)、Jacky Fan(范卓賢)賽後接受訪問，在12月28日才宣布成為「第11人」獲得復活資格殺入總決賽，成為冠軍的Teller表示：「我完全冇諗過呢個結果出嚟，我真係返到嚟11強已經好榮幸，咁多人支持我，投我票，我仲可以同肥仔合作，其實喺咁短時間入面，肥仔都係好大功勞，佢整咗個咁嘅表演出嚟，再將我嘅元素砌落去，所以我好多謝佢，好多謝全部投返我返嚟嘅人，畀到咁多力量我。」坦言回歸已經是bonus，完全沒有想過自己能躋身三甲，比賽前連續幾日只睡了5小時，Teller笑言慶功就是要瞓夠兩日，亦向支持他的網民講「I love you all」！
ANSONBEAN父母齊支持
一直被視為冠軍大熱的Ian Hannz，自言亞軍已是個很好位置，認為亦有進步空間，同時亦獲得肯定，大讚Teller好正，認為對方贏冠軍是值得，所以自己都好開心。談到哥哥ANSONBEAN的反應，Ian大爆阿哥知道賽果唔開心，一心想細佬可以登上冠軍寶座，年紀輕輕的Ian Hannz大方說：「我同佢講冇所謂，因為我覺得去到最後個名次唔係定義啲咩，我都唔會去比我第二佢第三咁，我覺得冇呢樣嘢存在，佢最尾都同我講，今日嘅表演比我平時再超水準咗，所以覺得係好好嘅開始。」Ian、ANSONBEAN及父母亦有一家黰口難得合照。
Jacky Fan獲軒公激讚
至於季軍Jacky Fan，同樣沒有想過自己可躋身三甲，因為大家睇死他齋唱歌好輸蝕，沒有想到自己碌入20強，之後去韓國學跳舞仍有得留低，才令他覺得自己有機會，Jacky Fan對《造星》旅程無悔，做齊他想做的事情，尤其是演繹張敬軒的《酷愛》，他說：「呢隻歌係令我想做歌手嘅第一隻歌，所以喺呢個舞台，我一直都好少唱呢隻歌，因為我好想留一個好有意思，好大嘅舞台唱。」Jacky Fan直認好想跟原唱可以同台合作，他表示導師梁祖堯立即把影片傳給軒公，之後收到張敬軒回覆大讚Jacky Fan表現出色，令他相當滿足。