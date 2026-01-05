全民造星6｜Teller王偉俊瞓夠兩日當慶功 Ian Hannz屈居亞軍爆阿哥ANSONBEAN唔開心

ViuTV選秀節目《全民造星VI》(全民造星6)總決賽已曲終人散，今次賽事峰迴路轉，由在節目中被淘汰的 27歲Teller(王偉俊)，於總決賽上以黑馬姿態奪得冠軍。

今屆冠亞季的Teller、Ian Hannz(陳瑨羲)、Jacky Fan(范卓賢)賽後接受訪問，在12月28日才宣布成為「第11人」獲得復活資格殺入總決賽，成為冠軍的Teller表示：「我完全冇諗過呢個結果出嚟，我真係返到嚟11強已經好榮幸，咁多人支持我，投我票，我仲可以同肥仔合作，其實喺咁短時間入面，肥仔都係好大功勞，佢整咗個咁嘅表演出嚟，再將我嘅元素砌落去，所以我好多謝佢，好多謝全部投返我返嚟嘅人，畀到咁多力量我。」坦言回歸已經是bonus，完全沒有想過自己能躋身三甲，比賽前連續幾日只睡了5小時，Teller笑言慶功就是要瞓夠兩日，亦向支持他的網民講「I love you all」！