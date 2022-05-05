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娛樂
2022-05-05 14:13:30

全民造星III︱雲浩影Cloud首支派台歌終推出！仙氣MV由湯駿業執導

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雲浩影第一首派台歌《願望之翼》近日上架，在MV散發仙氣。

雲浩影第一首派台歌《願望之翼》近日上架，在MV散發仙氣。

雲浩影（Cloud）前年參加ViuTV節目《全民造星》打響知名度，早前她宣布加盟寰亞音樂，其第一首派台歌《願望之翼》已在近日上架，MV更上山下海，一身白色紗裙簡直仙氣逼人！

媽咪搶先聽

《願望之翼》的MV導演是湯駿業，Cloud置身在大自然搭建成的睡房，360度風景有山有海，並躺在大床上仰望遼濶的天空，笑言是無敵StaycationCloud表示出道歌，第一位聽眾就是媽咪，她說：「原本我想首歌做晒混音編曲，完整好晒先至畀媽咪聽，但佢成日追問我出歌未。我知無論點樣媽咪都一定話好，我做乜佢都大力支持，所以畀媽咪聽咗，果然話好聽，至於妹妹話等聽出街版本嘅驚喜。」

 

Cloud為拍《願望之翼》的MV大清早出發，置身大自然。

Cloud為拍《願望之翼》的MV大清早出發，置身大自然。

放低OL身份 簽寰亞唱片

比賽結束一年多，Cloud曾經返回原本工作崗位繼續做OL，但一直放不下心中的歌手夢，最後決定捉緊機會，落實簽定寰亞唱片。出道第一首主打歌《願望之翼》，歌詞隱藏著她的故事和對自己的寄語，Cloud心情既緊張又興奮說：「我同作詞人林若寧傾嘅時候，我已經清晰知道要想表達乜嘢，有好多嘢想講，但思緒有啲混亂，好難一言一語去講我嘅心路歷程，所以我寫咗一篇『日記』。因為我哋同林若寧好似網友，未曾見面，要將私密嘅一面同佢分享，有少少尷尬。佢睇完我篇『日記』再結合佢認識嘅我，寫出嘅歌詞，完全表達到我心裏想講嘅嘢。我都喺呢首歌，留咗啲寄語畀將來嘅自己，希望將來無論如何，回望呢一刻嘅自己，記得初心。」而監製蘇道哲對音樂的堅持和品味，令Cloud非常放心。除了寄語自己勿忘初心，Cloud亦憑歌送給香港人：「希望呢首歌令人有振翅高飛嘅感覺，香港人太耐無飛啦，希望帶畀大家有一種去旅行、身心自由自在嘅感覺。」Cloud為了拍攝MV，開工當日清晨已隨拍攝團隊出發，搭船到小島取景，工作人員帶同床褥上山，還在山坡草地上搭出睡房，令Cloud大嘆神奇。

雲浩影籌備一年半，終於在今個月正式出道。 《願望之翼》MV由湯駿業執導。 今次MV，Cloud置身在大自然拍攝。 出道第一首主打歌《願望之翼》，歌詞隱藏著Cloud的故事和對自己的寄語。
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