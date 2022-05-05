全民造星III︱雲浩影Cloud首支派台歌終推出！仙氣MV由湯駿業執導

雲浩影（Cloud）前年參加ViuTV節目《全民造星》打響知名度，早前她宣布加盟寰亞音樂，其第一首派台歌《願望之翼》已在近日上架，MV更上山下海，一身白色紗裙簡直仙氣逼人！

媽咪搶先聽

《願望之翼》的MV導演是湯駿業，Cloud置身在大自然搭建成的睡房，360度風景有山有海，並躺在大床上仰望遼濶的天空，笑言是無敵Staycation。Cloud表示出道歌，第一位聽眾就是媽咪，她說：「原本我想首歌做晒混音編曲，完整好晒先至畀媽咪聽，但佢成日追問我出歌未。我知無論點樣媽咪都一定話好，我做乜佢都大力支持，所以畀媽咪聽咗，果然話好聽，至於妹妹話等聽出街版本嘅驚喜。」