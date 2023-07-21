全民造星V｜亨仔贏季軍獲兩間譚仔爭住請食米線 直言受寵若驚

ViuTV選秀節目《全民造星V》已經圓滿結束，其中，奪得季軍的「亨仔」陳鎮亨，而他本人原來是「米線控」。

亨仔勝出比賽之後，有粉絲表示想和他吃米線慶祝，又希望亨仔做代言人，譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥）得知粉絲訴求後，先後亨仔的IG帖文留言，表示要請他食米線，「譚仔」留言謂：「恭喜曬，過嚟譚仔，譚仔姐姐請你食米線下午茶。」而「三哥」則表示：「恭喜亨仔！譚仔三哥都準備咗豐富下午茶等你嚟嘆~」留言成功吸引不少網民注意。