全民造星V｜亨仔贏季軍獲兩間譚仔爭住請食米線 直言受寵若驚

ViuTV選秀節目《全民造星V》已經圓滿結束，其中，奪得季軍的「亨仔」陳鎮亨，而他本人原來是「米線控」。
亨仔勝出比賽之後，有粉絲表示想和他吃米線慶祝，又希望亨仔做代言人，譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥）得知粉絲訴求後，先後亨仔的IG帖文留言，表示要請他食米線，「譚仔」留言謂：「恭喜曬，過嚟譚仔，譚仔姐姐請你食米線下午茶。」而「三哥」則表示：「恭喜亨仔！譚仔三哥都準備咗豐富下午茶等你嚟嘆~」留言成功吸引不少網民注意。
粉絲見到譚仔和三哥爭相請亨仔食米線，在群組熱烈討論，更計劃到米線店搞粉絲聚會，笑問：「有邊間分店可以容納最多人 ？」亨仔其後在群組回應說：「受寵若驚。兩大米線都請我食下午茶好開心」並自爆最愛食過橋，因為不用諗，而自己最愛的小食是豬耳和皮蛋，米線辣度要大辣。有網民更估計亨仔將會成為《全民造星V》首個接到廣告的參賽者。
另外，譚仔和三哥將於7月25日殺入茶餐界，首度推出「Me More下午茶餐」，每日下午二時三十分至五時三十分供應。譚仔及三哥的「Me More下午茶餐」除了超多組合任君選擇，更有多款驚喜新品，包括首次登場的「乍醬飯」，以兩款下午茶必備三文治輕食 -「烘肉桂焦糖三文治」和「烘土匪芝士三文治」，而主打的米線更推出迷你版本的「過小橋米線」及「自選雙餸/三餸米線」。未知亨仔會否考慮試吃過小橋米線呢？
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