全民造星V｜伍詠薇做足30小時評判 網民大讚表現言之有物

Viutv選秀節目《全民造星V》首輪比賽請來伍詠薇、音樂人Edward Chan及導演陳詠燊齊齊擔任評判。由於今屆全都是囝囝，伍詠薇出場時，曾有不少網民笑她會拿出氧氣筒，及後發現伍姑娘不是「玩玩下」，更大讚她是歷屆最好的評判之一。
《造星V》第一輪的篩選，即94名參賽者進入60強，整個拍攝流程拍足30小時。除了參賽者，更是對評判體能及精神狀態的挑戰，因為評判需要專心於每一位參賽者的表演，然後逐一點評，為導師們把關的第一道防線。在拍攝中段開始，眾人都不停飲咖啡提神，甚至把所有咖啡都喝光，但唯獨伍姑娘依然精神奕奕，除了不需要靠任何東西提神，妝容亦絲毫無損，繼續保持專業，一眾工作人員及評判們都大讚她「有料」。
除此之外，這之伍姑娘於節目中的評語亦得到不少網大讚她言之有物，「欣賞她把關嚴謹。」、「左右都係幕後人，伍姑娘個表現平衡得好好，唔算誇亦言之有物。」伍姑娘亦於社交平台上「現真身」回覆「謝謝。」認真親民貼地。
認真看待賽事
過去5輯的《造星》都有網民批評節目拍攝時間過長，影響參賽者表現，甚至指因為入圍席位減少，令到一眾評判手緊，伍姑娘今日回覆傳媒表示一眾評判已盡力公正處理，大家是非常認真看他們的演出。她強調不能給予假希望，始終這星一個「造星」節目，並稱一眾參賽者的出場次序是抽籤決定，首個出場的也很大壓力，沒有事情是百分百公平。她直認自己是非常認真，對有才華的人士一定會給予機會。