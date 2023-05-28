全民造星V｜伍詠薇做足30小時評判 網民大讚表現言之有物

Viutv選秀節目《全民造星V》首輪比賽請來伍詠薇、音樂人Edward Chan及導演陳詠燊齊齊擔任評判。由於今屆全都是囝囝，伍詠薇出場時，曾有不少網民笑她會拿出氧氣筒，及後發現伍姑娘不是「玩玩下」，更大讚她是歷屆最好的評判之一。

《造星V》第一輪的篩選，即94名參賽者進入60強，整個拍攝流程拍足30小時。除了參賽者，更是對評判體能及精神狀態的挑戰，因為評判需要專心於每一位參賽者的表演，然後逐一點評，為導師們把關的第一道防線。在拍攝中段開始，眾人都不停飲咖啡提神，甚至把所有咖啡都喝光，但唯獨伍姑娘依然精神奕奕，除了不需要靠任何東西提神，妝容亦絲毫無損，繼續保持專業，一眾工作人員及評判們都大讚她「有料」。

除此之外，這之伍姑娘於節目中的評語亦得到不少網大讚她言之有物，「欣賞她把關嚴謹。」、「左右都係幕後人，伍姑娘個表現平衡得好好，唔算誇亦言之有物。」伍姑娘亦於社交平台上「現真身」回覆「謝謝。」認真親民貼地。