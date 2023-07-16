全民造星V｜總決賽全民投票走勢Lyman領先 Lyman與Alina演繹《星聲夢裡人》歌曲 (持續更新)

ViuTV選秀節目《全民造星V》總決賽今晚(16日)在九展舉行，10強計有王鋒、魏念恩(Nathan)、詹仕偉(Snoopy)、黃泓祖(Taco)、香胤宅(Lyman)、陳鎮亨(亨仔)、田曜誠(Tsoul)、王希晉、盧信宥(Ash)、黃家灝(KC)，不過新聞人物Nathan在開場前半小時宣布退賽，令比賽最終以9強爭奪冠、亞、季軍。

今屆節目除了可在99台及網上平台觀看直播外，馬來西亞亦會直播，加拿大亦會緊接轉播，並接受三地網民投票，最終賽果會以民意及評判得分選出今屆王座得主。節目開場時，公布全民投票走勢，排名一如所料由已婚參賽者Lyman一馬當先，拋離暫時排名第二的亨仔，第三則是KC，其餘順序為Taco、Ash、Snoopy、Tsoul、王鋒、希晉。

王鋒Marf打頭陣 《全民造星V》總決賽正式展開，打頭陣由王鋒跟師姐COLLAR成員Marf邱彥筒跳唱《Monalisa》及《Questions》，兩人表演完畢後，Marf大讚王鋒直腸直肚，更形容對方為「直男」。接住是來自台灣的Snoopy登場，跟Phoebus吳啟洋跳唱《破風》，Snoopy來港後廣東話大進步，之後被主持強尼問：「去廣告好唔好？」Snoopy即用廣東話答：「唔好！」場面搞笑。

Taco與肥仔扮老人家跳舞有喜 第三個環節來到Taco與肥仔一同跳唱《UNCLE》，畫面見到二人扮老人家與另外兩位dancer一齊打麻雀，之後Taco與肥仔分別用助行器及拐仗一齊演出，由於Taco不再淨rap，令大家非常驚喜，而且肥仔的表現又不會搶去Taco的表現，加上演出搞笑又有氣氛，不少人大讚這個環節非常好看。二人演出之後，亦繼續以老人家步伐走到強尼身邊，肥仔又用老人腔表示原定想用病床吊鹽水做場景，並在大螢幕播出一眾參賽者的照片，示意今屆參賽者與Taco開心到老，表達友誼。

Lyman 演繹《 La La Land 》 Lyman與Alina以歌舞劇形式演繹《星聲夢裡人》（La La Land）歌曲《City of Stars》與《Another Day of Sun》，Alina更即場變裝，展示驕人身段更晒優質股。表演後，Alina談及兩人合作笑話，最初兩人嘗試用普通話溝通，Alina指Lyman原來以為冷氣機的國語發音是「冰淇淋」，兩人之後決定用英文及廣東話對話；強尼在台上提到Lyman有一邊耳仔聽力有問題，聽力並非百份百健全。

亨仔跟 Winka 合唱晒唱功 亨仔與Winka一齊唱出《手心的薔薇》，二人現場演唱表現平穩，此歌原本是林俊傑與鄧紫棋的歌曲，網民認為他們的表現絕不遜給前輩，台下的觀眾也聽得非常投入。不少人大讚亨仔的歌喉，認為他有望今晚爆出。強尼表示亨仔原本的造型是全白，笑言以為Winka會穿婚婚紗到場，最後大家都決定以全黑型格造型示人。Winka稱亨仔比較老實及慢，她稱二人基本上合唱很合拍，沒有太多東西要修改，更不忘大讚亨仔好勁。

Tsoul vs Lokman 炒熱氣氛 跳得之人Tsoul跟MIRROR隊長楊樂文Lokman一同站台，兩人聯手跳唱《Industry Baby》，當兩人表演時，台下一眾造星仔High爆跳舞，炒熱現場氣氛。接住出場是希晉，跟雲浩影Cloud唱出陳健安的《厭惡物圖鑑》。 Ash 與龔允柯狂飆高音 今晚有不少參賽者以國語曲應戰，來自馬來西亞的Ash與同鄉龔允柯合唱《我們的愛》，不過中間唱高音的部份表現一般，有網民表示在電視機旁聽的時候，忍不住要把音量較低幾度，並指二人不停飆高音，予人感覺像參加大陸歌唱節目，而且表演沉悶。他們接受強尼訪問時，表示二人在唱K時，覺得可以加些OPERA效果，於是衍生了今晚的演出部份。