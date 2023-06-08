全民造星V｜兩組跳舞對決爆是非 大熱王鋒遭紅組阿澤投訴擅自變陣

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（8日）播出一集將公布淘汰名單，藍紅分組對決亦開始緊張，兩組在昨晚一集的兩個指定跳舞項目Battle，各勝一仗，而在指定項目的五個回合內，藍組暫時勝出三局﹑紅組只贏兩局，兩組分別背負4個及6個淘汰名額。

1號王鋒被視為大熱之一，他，他跟藍組隊友以《Fire x Not Today》跟紅組Battle時，王鋒表現獲評判王君馨及Dear Jane主音Tim點名讚賞，不過紅組整體卻較優勝，正當要評分之際，紅組的阿澤突然不吐不快：「因為我哋兩組跳舞對決，都有一齊練習，我同王鋒本身構思好一個動作，但佢突然之間變陣，我唔知有冇影響到觀感。」Tim立即回答：「完全冇，好好睇，所以放心，唔使諗太多。」阿澤竟當眾指控對手王鋒，在後台的肥仔﹑Win Win﹑Sica、芯駖等睇得肉緊，認為阿澤此舉好扣分，然而紅組最終也在這場賽事中以四比一勝出。