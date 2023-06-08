全民造星V｜兩組跳舞對決爆是非 大熱王鋒遭紅組阿澤投訴擅自變陣

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（8日）播出一集將公布淘汰名單，藍紅分組對決亦開始緊張，兩組在昨晚一集的兩個指定跳舞項目Battle，各勝一仗，而在指定項目的五個回合內，藍組暫時勝出三局﹑紅組只贏兩局，兩組分別背負4個及6個淘汰名額。
1號王鋒被視為大熱之一，他，他跟藍組隊友以《Fire x Not Today》跟紅組Battle時，王鋒表現獲評判王君馨及Dear Jane主音Tim點名讚賞，不過紅組整體卻較優勝，正當要評分之際，紅組的阿澤突然不吐不快：「因為我哋兩組跳舞對決，都有一齊練習，我同王鋒本身構思好一個動作，但佢突然之間變陣，我唔知有冇影響到觀感。」Tim立即回答：「完全冇，好好睇，所以放心，唔使諗太多。」阿澤竟當眾指控對手王鋒，在後台的肥仔﹑Win Win﹑Sica、芯駖等睇得肉緊，認為阿澤此舉好扣分，然而紅組最終也在這場賽事中以四比一勝出。
勝出的紅組在後台出現尷尬氣氛，阿澤亦在「鬆一口氣房」中解釋：「因為就算贏咗我都唔開心，表演期間出現咗問題，去到Dance Battle尾段時，其實我同王鋒本身夾咗一啲嘢，係想呈現好特別畫面畀觀眾睇，但現場表演時，王鋒突然擅自轉陣，冇做到本身排舞Step，咁我當下係有啲愕然，個腦空白咗，諗點解要咁做，我有少少疑惑，我唔係好知應該係乜嘢情况，我覺得應該有啲事故講出嚟，等評判公平地作出判決，所以我講出嚟。」同時，王鋒所屬的fung莎星辰A組，組員Tim突然退賽令隊友陣腳大亂，89號Tim已在社交網交代退出原因，表示自己在60強期間不幸確診Covid-19才決定放棄比賽。