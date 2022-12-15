全民造星V｜四位導師曝光 陳蕾難忘腹肌男 陳健安有偶包想縮沙

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星V》早前派出MIRROR正、副隊長楊樂文（Lokman）與江𤒹生（Anson Kong）到加拿大揀蟀，今日大會公布導師名單。今屆請來陳蕾、馮允謙、陳健安（On仔），以及舞台劇演員韋羅莎（Rosa）擔任導師，他們表示今次沒有特定要求選出男團或女團，並指質素應是歷屆最好，加上有海外參賽者，當中有不少是混血兒。

做導師開心又緊張

陳蕾表示收到邀請時有些擔心又忐忑，因為節目多人關注，怕自己的表現被網民劣評。同時，她直認答應做導師是出於私心，希望透過節目讓更多人了解及認識到她。On仔做過兩屆評判，因此收到邀請時非常開心，但與花姐開完會後，她表示導師亦會因為這個節目成長，並問他是否真的可以放下偶包，令他回家後大為緊張又擔心。

親驗腹肌男勁過陳健安

陳蕾稱日前碰到COLLAR隊長沈貞巧(Gao)，對方表示作為導師比起參賽者更辛苦，因此自己也很想知有幾辛苦。他們又表示今日開始正式錄影，已經與6位參賽者見面，估計到分組的時候，會收到參賽者不同的訊息，可能未來要24小時工作。提到今年有參賽者身材不俗，陳蕾指有參賽者的照片是赤裸上身，所以要親身驗證，怕對方是P圖。她說︰「真心！我係驚我哋被人詐騙！好彩，佢無呃人，心地善良！」On仔續說︰「為咗廣大觀眾福祉，檢視過係ok！(肌肉係咪勁過C AllStar？)佢勁好多！」