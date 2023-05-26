全民造星V｜大熱99號KC出色表現成功出線 陳蕾茅招搶人引起討論

ViuTV選秀節目《全民造星V》昨晚第九集，終輪到另一大熱的99號參賽者黃家灝（KC）出場，他以最擅長的跳舞作為表演項目，其親自構思的《Beatbox的起源》因表現出色，獲三位評判一致讚好，贏得三盞藍燈順利晉身60強，當中評判陳詠燊、Edward Chan極速按下藍燈，陳詠燊更激讚：「每份資料我都有睇，《造星IV》總決賽Win Win個表演我仲記得，所以我對你嘅要求係好高，我咁早撳係因為你有度嘢，Dancer嚟講跳得好係基本，跳得好之餘，肯講故仔已經好難，願意講Story仲要有幽默感，係難上加難，所以你係無可限量！」KC未表演完畢已掀起兩組導師激烈爭奪，結果由陳健安和陳蕾（豹哥）搶人成功，可是陳蕾的肉緊表現卻被指奸茅，ViuTV藝人陳子豐亦半夜出IG限時動態指豹哥的茅招過火，其後卻把Story刪除，不過網上普遍聲音認為豹哥成功加強節目效果，指作為觀眾無必要太認真。

25歲的KC一直被視為大熱，他亦是《全民造星IV》參賽者楊安妮（Win Win）的男友，KC在面試片段中說：「其實《全民造星》傳播力好好，我覺得喺香港對舞蹈員嘅欣賞及尊重，係可以再提升啲。」原來KC求學時曾受打擊，令他對唱歌缺乏自信，昨日一集公開KC面試片段時，他就喊住向評判透露：「其實我最初好鍾意唱歌，之後因為中學嗰陣發生過好多事，有好多打擊，唔係好敢再唱歌，就算唱K我都唔太敢唱，直到之後鍾意跳舞，我覺得係音樂帶領咗我及創作帶領我去跳舞。」KC坦言小時候對自己唱歌充滿信心，但去到中學時加入合唱團及參加比賽，卻換來被批評唱得難聽，嚴重打擊了他的自信心，自言好像從天上跌下來一樣。