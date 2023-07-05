全民造星V｜大馬Kingston否認被阿澤欺凌 白水反指遭導演當眾侮辱

ViuTV選秀節目《全民造星V》鬧出不少是非，殺入10強的王鋒因為對決時擅自更改舞步，遭對手阿澤當場篤爆，被指「王鋒尾後針」，事件發酵至今卻牽涉台前幕後，《全民造星V》導演曾偉樂在facebook群組發聲，以千字文道出鏡頭以外的事情︰「全民造星5，係時候有啲嘢要了結。」點名指出阿澤品行有問題。 至於跟阿澤感情要好的白水、Jake Wong等也捲入今次風波，導演更直指有參賽者欺凌來自馬來西亞的Kingston，不過Kingston昨晚在IG限時動態發文否認被欺凌，令人懷疑導演似為王鋒洗白兼偏幫另一躋身10強的Tsoul，今次真係越描越黑！

爆阿澤非樂園工程師 Offcam常寸Tsoul 《全民造星V》導演曾偉樂撰文列出多點力數阿澤惡行，他寫︰「我今日所提出嘅嘢並唔係『鞭屍』或者唱衰，只係我一直都受到呢樣嘢困擾住，我必須出聲解釋…我直接講造星5發生好多嘢，當中最爭議嘅一定「鋒澤」事件，究竟當中『阿澤』發生咩事我就逐點講下。」首先導演踢爆阿澤訛稱是主題樂園的工程師，但節目出街後，節目組收到主題樂園的通知，指阿澤並非樂園聘用的工程師。他說因有網民發現節目組剪走部分內容，故原本不打算道出原由，但為免是非繼續發酵不得不交代。 對於阿澤提及過自己是某樂園工程師，到節目出街之後Viu方面收到樂園通知，指阿澤並非樂園所聘用的工程師，而是外判商員工，阿澤的職務亦非正式工程師。導演又指分組賽期間，Tsoul每次做隊長帶組演出均表現出色，在60強小組賽，同組阿澤曾在節目表示不滿Tsoul做隊長，當時同組有James、白水、Stick、Kingston，導演貼出阿澤與工作人員的IG對話圖，當時阿澤提到︰「白水同埋James都話覺得我嘅處事手法好啲，但係嗰陣時我哋都未熟，就係未熟佢哋都咁講先至冇偏頗。」節目組人員問他這樣會否似「篤背脊」，阿澤就說：「X咩，得六個人，然後三個人篤背脊，咁唔通我哋做X佢？隻舞一開始啲鏡頭都見到係我排㗎啦！」James與白水不滿Tsoul，亦沒有在鏡頭前出聲。導演指阿澤常在Offcam時寸Tsoul，更稱：「其實喺平時有鏡頭未roll機（所謂offcam）嘅時候，阿澤有經常寸Taoul嘅行為，而我哋無剪出嚟，因為剪咗就係惡剪，而我哋選擇無剪出嚟，所以我唔認同我哋有惡剪佢哋。」揚言當時為顧及對方形象，沒有剪出。

Kingston回應風波 白水稱被導演侮辱 不過《全民造星V》導演曾偉樂最嚴重的指控，就是稱來自馬來西亞參賽者Kingston被欺凌，令他最不開心，他指：「有負責佢嘅writer同我講佢經常受到欺凌，而我亦喺我哋嘅素材入面，成日見到其他隊員有取笑佢口音。不過Tsoul真係好照顧Kingston ，有次彩排Kingston無錢搭車返酒店，得Tsoul肯即時畀咗500蚊Kingston搭的士。」至於邊個有份欺凌，似乎都呼之欲出。 對此，Kingston出了Story回應風波，他寫：「我真的很開心，能來到全民造星認識到那麼多又厲害又肯照顧我的哥哥們。在這期間也都完全沒有被欺負或霸凌。」白水亦有轉發，並說：「所以文章的真確性請自行判斷。」多謝Kingston還他們一個清白。同時，白水反指曾被導演曾偉樂當眾取笑其名字，他爆：「樂導演，有樣嘢我收埋咗喺心入邊差唔多五個月，本身諗住息事寧人就算。但你講起欺凌一事，詢問完不同朋友嘅意見之後，我決定講出嚟畀大家知。記唔記得2月8號60強Round 2比賽嘅自選項目綵排嗰日，你當住全部人面前用我個名嚟笑，幫我改名，叫我X水？」白水聞言後感到唔舒服、有種被侮辱及被欺凌的感覺，表示有向導演提出不要再講，但導演聽完仍不斷講，最後更寫：「至於邊個欺凌，似乎呼之欲出。」