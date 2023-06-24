全民造星V｜希晉殺入最後10強 Owen落敗爆喊：我好掛住屋企

ViuTV選秀節目《全民造星V》昨晚最新一集進入最後一次錄影，20強賽事正式展開，評判陣容包括Edward Chan、陳詠謙﹑王君馨﹑泳兒﹑馮穎琪，是次回合是個人賽的1對1生死對決，未來數集將決定最後10強。
20強首先出場是同屬紅組的46號希晉和18號Owen Lai，希晉以《Dear Myself 親愛的自己》作為表演項目，當希晉表演完後，獲五位評判讚賞，馮穎琪坦言對希晉印象不深刻，今次演出可以突出他自己，王君馨表示被希晉的演出感動。緊接出場的Owen，表演項目是《Wonderland》，Owen出場前哽咽表示不想跟希晉對決，還說：「佢好似哥哥咁對我，我哋會玩﹑講笑，會教我講粗口嗰啲。」導師陳蕾大讚Owen性格突出，經常反白眼，像八婆般性格但不令人討厭，而可愛的Owen竟自言八婆這個標籤亦幾適合自己。
可惜越來越有觀眾緣的Owen今次表現未見突出，陳詠謙表示沒辦法太投入，曾先後點名稱讚Owen的泳兒和王君馨，就其今次演出未見太欣賞，王君馨更說：「我望唔到Owen呀今日。」結果希晉以三比二勝出，成功晉身10強，反觀獲兩盞燈的Owen無緣躋身10強，要告別《造星V》舞台的Owen先呼一口氣，接着邊講邊喊：「我冇諗過有機會返嚟香港，有咁嘅經歷，識到咁多人，嚟咗呢到我可以講有好多自信，同埋𠵱家我唔驚喇！Owen第一次99強表演，同𠵱家嘅Owen唔同，呢個Owen大個咗﹑同埋識點諗，同埋可以照顧佢自己，就唔該晒﹗」此時，評判泳兒、後台的參賽者﹑導師陳蕾及韋羅莎均感觸落淚。當Owen返到後台時，自言有預感會離開，並爆喊說：「我嚟呢度做咗咁多嘢，我第一次為自己感到驕傲，我好掛住屋企，嚟咗咁耐好辛苦。」Owen之後再表示：「我都好開心希晉可以去到決賽。」他在一個月內不停練習，非常掛住屋企，想做的事已經做晒，相信是時候返屋企。
《造星V》總決賽已定7月16日舉行，投票比例分別是星級評判50%﹑全民投票50%，而投票日期為6月30日晚上10時30分起，直至7月16日總決賽節目時段內進行。