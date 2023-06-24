全民造星V｜希晉殺入最後10強 Owen落敗爆喊：我好掛住屋企

ViuTV選秀節目《全民造星V》昨晚最新一集進入最後一次錄影，20強賽事正式展開，評判陣容包括Edward Chan、陳詠謙﹑王君馨﹑泳兒﹑馮穎琪，是次回合是個人賽的1對1生死對決，未來數集將決定最後10強。

20強首先出場是同屬紅組的46號希晉和18號Owen Lai，希晉以《Dear Myself 親愛的自己》作為表演項目，當希晉表演完後，獲五位評判讚賞，馮穎琪坦言對希晉印象不深刻，今次演出可以突出他自己，王君馨表示被希晉的演出感動。緊接出場的Owen，表演項目是《Wonderland》，Owen出場前哽咽表示不想跟希晉對決，還說：「佢好似哥哥咁對我，我哋會玩﹑講笑，會教我講粗口嗰啲。」導師陳蕾大讚Owen性格突出，經常反白眼，像八婆般性格但不令人討厭，而可愛的Owen竟自言八婆這個標籤亦幾適合自己。