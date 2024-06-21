全民造星V｜李祖南Cho Lewis打N份工做音樂 辛苦追夢一直堅持

李祖南Cho Lewis最近推出首支個人單曲《容易入口的情歌》。

《全民造星V》參賽者李祖南（Cho Lewis）最近推出首支個人單曲《容易入口的情歌》，更邀請了羅允芝 (Giann)擔任MV女主角。他自比賽之後，除了積極拍片開設YouTube Channel，定期開live和粉絲互動，亦會和造星兄弟拍片，keep住曝光，自己在這大半年原來亦默默做音樂。

做音樂需要資金，如果自己有財力當然輕鬆，惟Cho只能靠碌人情牌及。他坦言自己需要做不同工作換取收入，過程辛苦，但這樣才可以有資金去達成自己的夢想。他說︰「做獨立歌手係辛苦，有位前輩話好多音樂人都可以全職做音樂，做到好多嘢，過程都係辛苦嘅，但當去到有其他責任嘅時候，你仲幾有堅持做音樂呢？咁先睇到你有幾愛做音樂！呢個對我嚟講係一個考驗，自己生活上都有唔同責任，但我會堅持，做多啲歌，之後有更多作品推出！」

在音樂上一手包辦，問到製作過程遇到甚麼困難？他表示︰「自己玩音樂已經有10年，一開始係以作曲為先，喺YouTube睇教學逐啲逐啲自學。然後慢慢嘗試填詞、主唱同後期製作等。今次呢首歌同樣都係自己一手包辦曲詞編監，雖然會比一個團隊花更多嘅時間，要自己確保每個流程都係最滿意同沒出錯，但見證自己作品由開始到完成，嗰種滿足感係我繼續做音樂嘅動力之一！」

在資金不足情況情況底下，幸好Cho人緣很好，不少朋友仗義幫忙，Cho :「 今次呢個MV真係大打友情牌，導演Leo同佢嘅團隊不問回報，為嘅就係希望我哋拍到一個有質素嘅作品。而最重要就係女朋友Kara 一直以來嘅大力支持，由統籌、搵朋友幫手styling 同影相到設計宣傳等，為整個拍攝付出咗好多，所以好感激大家相信我同支持我。」

Cho女朋友Kara 一直以來大大力支持，令Cho非常感動。