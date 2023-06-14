全民造星v｜王鋒為改舞步事件解畫 否認補拍道歉片

《全民造星V》上周三播出的一集，紅組的「蕾安多芬」的B組成員阿澤指藍組「Fung莎星辰」A組的王鋒在演出時突然改舞步，令他來不切反應。由於二人份屬好友，加上阿澤最後被淘汰，令不少網民都歸咎於王鋒，並指王鋒為求勝出有心跣人，更為他改了花名「王鋒尾後針」。

事件持續發酵，網民有感節目剪接有問題，令人感覺阿澤是搞事，加上ViuTV冷處理，王鋒亦未有正面回應，不少網民鬧爆ViuTV及王鋒。然而，去到星期一(12日)的一集，節目尾段又離奇播出王鋒就舞步事件解畫及致歉的片段，由於他的造型與改舞步的裝束不一樣，被網民質疑ViuTV為保王鋒而補拍道歉片段，令事件火上加油。

今日，王鋒在社交平台出PO為事件解畫，同時否認道歉片是後期補拍。他承認自己很衝動，因而下錯判斷︰「是次dance battle的freestyle 部分，作為隊長並專長跳舞及freestyle 的我，自己也是臨時即興，一心希望能為團隊挽回多一些機會，而且以為它是freestyle 部分的最後一下動作，所以當刻才不以為然。我並非有想『跣』/『害』對方的想法，但因我的魯莽影響到別人，我難辭其咎。」他指該套動作在彩排時已多次失敗，「兩個當初在構思動作時，我亦有主動向排舞師及其他藍組紅組隊員疑問過該動作及建議作出改動，但自己也未有更好的解決方案，所以對事件的發生我責無旁貸。」

否認補拍道歉片

對於網民口中的補拍片段，王鋒說︰「大家爭論是不是近幾天才補拍，我的答案：不是，是節目未播出，比賽去到一半時拍的。而當日事後即接自選環節，導師即場抽牌決定出場次序，當時我們指定dance battle比賽一完結，工作人員已立刻叫我們洗頭換裝。一來自己思緒未沉澱，二來要抵住指定失利的壓力即時調整心態準備自選項目。但可以說的是，我下台後回準備室當刻已message對方交代致歉，當日我們也在break time再度溝通，及後亦數次單獨及群體聚會，每次我都帶歉意，亦有親自為自己的衝動莽撞道歉。」

最後他指自己是一個不善表達自己的人，對遲遲未能交代感到抱歉，並衷心希望事件不要牽連到任何不相關的單位，包括導師、其他參賽者、支持者。