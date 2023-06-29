全民造星V｜網民不滿質疑十強抽籤對決造馬 網民：劇本原來一早已寫好

ViuTV選秀節目《全民造星V》進行得如火如荼，20位參賽者以抽籤形式，進行一對一生死對決，爭奪10強位置，而現時希晉（王希晉）、王鋒、Taco（黃泓祖）、Lyman（香胤宅）及亨仔（陳鎮亨）已經順利躋身決賽，其餘十強選手將會陸續揭曉。

王鋒走晒音輕鬆勝出 《全民造星V》自開播以來一直話題性十足，除咗參賽者們、導師及評判成為網民熱烈討論對象之外，近日更有網民質疑對壘嘅抽籤結果有造馬成份，尤其係王鋒與阿生嘅對決，因為阿生被網民認為係較弱嘅參賽者，王鋒就算唱歌唱到走晒音，竟然可以輕鬆以5比0壓倒性勝出。一班網民聯想到係ViuTV為咗可以令王鋒躋身決賽，所以刻意做出對阿生嘅抽籤結果

網民：劇本原來一早已寫好 另外，當主持人強尼抽出樂樂後，後台嘅參賽者就大叫「亨仔」，點知強尼就真係抽到亨仔。網民紛紛留言話：「勁歌做咗咁多年，一但冇咗公信力一樣要摺埋，睇下需唔需要改名全民做馬」、「其實個號碼箱入面會唔會每次都只有兩個號碼」、「呀生原來特登留返嚟做祭品」、「咁樣真係抽咩」、「劇本原來一早已寫好」及「20強抽籤對決真係不知所謂，盲嘅都知係造馬。」等等。