全民造星V｜「翻版何啟華」Aaron寄語香港人咩都要講 Moley盼給人與別不同感覺

ViuTV選秀節目《全民造星V》今日播出，其中十位參賽者王鋒、盧信宥(Ash)、何居倬(Adams)、梁浩朗(Aaron)、方智弘(Oscar)、黃家灝(KC)、姚梓殷(Andy)、魏念恩(Nathan)、王瑞銘、彭嘉桓(Moley)接受商台《1圈圈》訪問。主持阮兆祥等先安排他們各自用30秒自我介紹，十位參賽者開初比較怕羞，由KC即Win Win男友率先發言打破悶局。 KC本身一名排舞師及dancer，曾為Anson Lo的《Megahit》伴舞，也為許廷鏗去年個唱擔任舞蹈編排。他表示自己很愛打機，偶像是達哥，在中學時代已經很愛看達哥打機，從他身上學到很多智慧，視對方做學習對象。

為比賽先完成母親要求 王鋒之後接著發言，他提到自己本身是土木工程師，熱愛跳Locking，亦有出外參加比賽。阮兆祥問到為何想做藝人，他稱土木工程予人感覺很沉實，而藝人就很「飄」，認為做人有時要走下鋼線，所以想試一試。問到家人是否支持，他稱過去幾年也有跟家人提及，但一直沒有實行，加上媽媽希望他先考取牌照，讀完碩士才再去追夢，他也為此一一滿足母親要求，終令她答允讓他參賽。

翻版 Dee 哥︰香港人要善用自由 有「翻版Dee哥」Aaron或許本身是大律師的關係，說話時比較引來大家注意，他稱愛熱身及到冷門的地方旅行，知道大家覺得跟Dee哥相似，但相信大家透過節目可以了解到他更多不同面向。問到為何像王鋒般放棄高薪厚職，他指自己是「同步進行」，坦言在法庭及辦公室需以專業形象示人，而幕前工作則是另一回事，但自覺可以專業處理到，相信觀眾可以分辦到他的角色。 至於為何參加比賽，他稱希望在30歲前做一些瘋狂的事，並且希望令自己更有影響力︰「因為法律俾人感覺好離地，如果有心想講一啲特別議題，就咁講未必有人聽，但當參加節目有多啲人認識，自己講嘢都會影響力多啲。」阮兆祥續問作為香港人想說甚麼，Aaron說︰「作為香港人要善用自由，喺個空間想講咩就講咩，唔好比個既定嘅框框自己，只要夠膽行前一步，都會有意想不到嘅嘢發生，希望大家可以追住夢相去做。」

Moley獲封大師兄 曾參加《全民造星》的Moley表示現時是餐廳老闆，閒時會幫SEN的小朋友補習，又進修演技。被指是「大師兄」，他笑言很多人都是這樣說，今次再次參賽是希望「重生」，他稱與第一輯比較，自己當時的戾氣很重，如今看的世界已經不一樣，整個人也開心了很多。他稱第一屆時不懂如何跟別人溝通，現時學會說話令對方舒服。

自爆被工友嘲笑 Nathan表示自己的職業是「碼頭龍機操作員」，今次是他第一個公開比賽，亦是為了一完亡母的心願。他稱自己曾有一段生活很迷茫，之後在哥哥鼓勵下報讀課程考到牌照，便工作至今。他坦言平日工作的打扮非常麻甩，如今參賽要化妝SET頭，因此被同事笑他似女仔。問到日後若有女fans到碼頭找他，他表示碼頭應該找不到他。 Adams稱自己跳了17年舞，試過不同舞種，因修讀fashion的關係，自己很愛打扮。被問到現年23歲，如何有17年跳舞經驗，他稱最初是跳現代舞，之後再學習不同舞蹈，希望可以做到跳唱歌手，直言小時候曾飛到韓國參加海選。 混血兒Oscar稱父親是香港人，母親是芬蘭、葡萄牙混血兒，其中一名主持提到對Oscar最有印象是因為他介紹自己專長是傻笑，他稱很多朋友覺得他笑上來很有親切感，所以寫下專長是傻笑。