全民造星V｜肥仔Dee哥化身「肥濤」「全尼」發掘新星 四屆監製花姐親解退任之因

ViuTV王牌選秀節目《全民造星》今年來到第五季，今季將首次衝出香港，出身自《造星》的男團MIRROR和ERROR正副隊長將遠赴海外招覽人材。Lokman(楊樂文)、AK(Anson Kong,江𤒹生) 走遍加拿大大街小巷，甚至上到雪山，成功覓得幾位極具潛質的男孩參與面試。肥仔(梁業)和Dee哥(何啟華)則繼續發揮搞笑本色，兩人化身「肥濤」與「全尼」，奇招盡出。曾任四屆《造星》監製的花姐，捧出不少新星，今季轉任總顧問，她將親解箇中原因，並分享歷屆感受。

今晚(15日)播出的第一集，當MIRROR正副隊長認真的尋找人材，頻頻食檸檬，另一邊廂，ERROR的肥仔和阿Dee則前往大馬，兩人想出一條屎橋，在商場舉辦一場「假姜濤」見面會，為了吸引人流，二人更化身｢全尼｣、｢肥濤｣現身，令全場觀眾哭笑不得，憤怒不已。幸好二人即場表現跳舞，又與觀眾合照簽名，令大家開開心心完場。屎橋行不通，兩人惟有認真到訪舞蹈學院、模特兒學校、大學學院等尋找人才。

四導師分享賽前感受

香港賽區同樣蓄勢待發，花姐找來4位導師陳健安、Jay Fung、陳蕾、韋羅莎會面傾偈，深入了解他們作為導師的睇法及感受。安仔表示自己是母愛型導師，會擔任陪伴者的角色，陪伴參賽者們發現自己的好，盡力發揮、發掘，好似媽咪般保護他們、照顧他們。花姐則擔心陳蕾會比較主觀，容易偏心，陳蕾稱其實每個人都有某種主觀，沒辦法除去，但會盡量保持客觀，就看看自己的喜好是否能迎合觀眾的喜好。而花姐形容Rosa個性豪邁，Rosa指自己一向有嗰句講嗰句，但唔想做衰人，但係節目內都會講真話，但希望唔好太過分。花姐最後取笑Jay Fung為人太斯文、太nice，睇死Jay Fung難以管教參賽者，不懂鬧人。Jay Fung聞言即場示範鬧人，令全場大笑。Jay Fung指自己要成長，學識表達自己，有好多嘢喺入邊都想拎出嚟，好想幫到參賽者。