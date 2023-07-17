全民造星V｜花姐呼籲大家放過Nathan王鋒 直認做監製會偏心(有訪問片)

ViuTV高層花姐黃慧君今屆擔任《全民造星V》總決賽的評判，她表示自己只參加了首輪殷選、彩排及今次評審。對於外間指節目較往年遜色，花姐聞言表示自己的確是好監製，希望魯生可以加她人工，她又稱年紀不輕，下年也不會考慮做監製，做了四屆已很足夠。她稱其身份很尷尬，因為心只在MIRROR及ERROR身上，認為這樣很影響參賽者。

直認會偏心某些參賽者 對於今屆幕後工作人員被指按個人喜好剪接節目，事後更出po向網民還擊，搞到是非不絕，她表示得知之後，曾為此對監製及導演訓話，認為他們應客觀處理，但直言自己回想過去在處理這些節目環節時，也有偏心的情況，因為已視參賽者為朋友及家人，對他們又愛又恨。「我以前做都有偏幫，我咁成熟都避唔到，何況佢哋係小導演。（你偏幫邊個？）真係好鬼八！有啲遲到、態度唔好嗰啲無剪出嚟，驚影響到佢哋喺大家心中形象，係咪叫偏幫呢？我都有反省。」 她表示對王鋒的情況感到可惜，因為對方因剪接問題而影響大家對他的觀感，自己深表同情，也有特意為他加油及打氣，並呼籲大家手下留情，始終節目難呈現整件事的全部，因而誤解了他。

白水被欺凌是誤會？ 對白水被導演用粗口欺凌，花姐認為若屬實會鬧，並「妖」一聲回應並謂：「我唔係特登講粗口，想講個導演如果好似我咁，係咪真係叫講粗口，其實係咪講笑咋？我好鍾意佢，好純品，媽媽錫番！」 盼Nathan在娛樂圈發展 她對魏念恩(Nathan)退賽感到可惜，大讚對方很有潛質，加上外形不俗，並有理解他的情況，希望日後可見他在這行發展。她又指Nathan的事件屬私人事，事實的全部大家也不知道，希望大家能給乎空間，因為對方的壓力很大，她說：「希望大家俾啲空間，我哋喺呢行要支持有潛質嘅人，唔係加多一腳，作為朋友立場會支持佢，但始終同佢唔熟，佢心情依家唔係咁好，我都唔方便問佢私人事，所以無打電話俾佢。」她稱Nathan選擇退賽亦是一個最好的決定。