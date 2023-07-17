全民造星V｜評判讚KC希晉進步最大 Tsoul演出獲謝安琪給最高分(有訪問片)

《全民造星V》總決賽由Lyman大熱奪冠，KC則在評判分數中獲得86分登頂，在賽事中屈居亞軍，而一直被視為黑馬的亨仔，亦成功獲得季軍。今屆評審鄭保瑞、Edward、謝安琪及伍詠薇表示是他們心水賽果。

伍姑娘讚KC︰ 香港需要這種藝術家

謝安琪稱很愛Tsoul的表演，自己給予他很高分數，自言跳舞一般，很仰慕Tsoul的表現。Edward與伍姑娘稱KC的進步最大，在兩個表演都很努力及突出，在咬字上也變得準確度；Edward稱希晉及亨仔的進步很大，認為二人的聲音對監製來說很吸引，希望可以跟他們合作。伍姑娘則指KC創意很強，他參賽的項目都是選用自創作品，雖然內容比較怪，別人用來比賽會中招，但見到他一直進步拎第二，香港是需要這種藝術家。問到會否對KC拎亞軍感失落，伍姑娘認為打入10強已經算是贏了。