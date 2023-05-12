全民造星V｜陳健安做導師壓力大到發噩夢 馮允謙韋羅莎被陳蕾茅招激到嬲爆滴淚(有片)

ViuTV選秀節目《全民造星V》已定下星期一（15日）晚上9時半開播，今日部份參賽者現身將軍澳東港城，出席節目記者會宣傳造勢。除了《全民造星V》一班參賽者外，三位導師陳健安(On仔)、馮允謙(Jay Fung)、韋羅莎(Rosa)和五屆的節目主持強尼均有出席活動，陳蕾則要為周日(14日)的拉闊音樂會彩排而缺席。憑上屆《造星》入行的何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）擔任大會司儀。

On仔自言食腦 冇出茅招

今日活動，參賽者們即場分組表演唱歌、跳舞，還一齊跳節目主題曲《前傳》，三位導師受訪分享做導師的感受，缺席的陳蕾被Jay Fung和韋羅莎投訴茅招盡出，Jay Fung率先表示：「開頭覺得幾好笑，但拍攝時間都好長，後來開始有少少嬲。」Rosa補充小休過後，On仔和陳蕾開始出招搶人：「陳蕾捉住我兩隻手、將我隻手拎開唔俾我撳掣，同我傾偈，又攬住我，On仔就負責撳兩盞燈。」向來脾氣好的Jay Fung亦禁不住直呼「好煩！」他解釋與Rosa事前足功課mark仔，點知陳蕾與安仔好茅，結果被搶去心儀囝囝，Rosa坦言大感心痛又生氣，「我真係喊，立刻流咗滴淚。」

On仔見勢色不對，連忙解釋因他與陳蕾初期處於劣勢，既然節目組沒有定甚麼規範，就諗計搶人，「食腦嘅，茅招嗰啲字眼就唔係好啱數。」Rosa大爆連崇尚和諧的Jay Fung都因不公平而不滿，Jay Fung坦言要就地取材，築起一道牆阻隔「雙陳」(陳健安和陳蕾)纏擾。