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娛樂
2023-05-12 17:52:06

全民造星V｜陳健安做導師壓力大到發噩夢 馮允謙韋羅莎被陳蕾茅招激到嬲爆滴淚(有片)

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ViuTV選秀節目《全民造星V》已定下星期一（15日）晚上9時半開播今日部份參賽者現身將軍澳東港城，出席節目記者會宣傳造勢。除了《全民造星V》一班參賽者外，三位導師陳健安(On仔)、馮允謙(Jay Fung)、韋羅莎(Rosa)和五屆的節目主持強尼均有出席活動，陳蕾則要為周日(14日)的拉闊音樂會彩排而缺席。憑上屆《造星》入行的何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）擔任大會司儀。

 

三位導師陳健安、馮允謙、韋羅莎、節目主持強尼出席《全民造星V》記者會。(陳奕釗攝) 參賽者們一齊跳節目主題曲《前傳》。 《全民造星V》參賽者、三位導師及強尼今日現身記者會。 （陳奕釗攝）

On仔自言食腦  冇出茅招

今日活動，參賽者們即場分組表演唱歌、跳舞，還一齊跳節目主題曲《前傳》，三位導師受訪分享做導師的感受，缺席的陳蕾被Jay Fung和韋羅莎投訴茅招盡出，Jay Fung率先表示：「開頭覺得幾好笑，但拍攝時間都好長，後來開始有少少嬲。」Rosa補充小休過後，On仔和陳蕾開始出招搶人：「陳蕾捉住我兩隻手、將我隻手拎開唔俾我撳掣，同我傾偈，又攬住我，On仔就負責撳兩盞燈。」向來脾氣好的Jay Fung亦禁不住直呼「好煩！」他解釋與Rosa事前足功課mark仔點知陳蕾與安仔好茅，結果被搶去心儀囝囝，Rosa坦言大感心痛又生氣，「我真係喊，立刻流咗滴淚。」

On仔見勢色不對，連忙解釋因他與陳蕾初期處於劣勢，既然節目組沒有定甚麼規範，就諗計搶人，「食腦嘅，茅招嗰啲字眼就唔係好啱數。」Rosa大爆連崇尚和諧的Jay Fung都因不公平而不滿，Jay Fung坦言要就地取材，築起一道牆阻隔「雙陳」(陳健安和陳蕾)纏擾。

《全民造星V》參賽者、三位導師及強尼今日現身記者會。 （陳奕釗攝） 陳蕾因彩排肉體缺席，陳健安自言她靈魂同在。(陳奕釗攝) 陳健安與馮允謙為搶仔傷感情，作嬲爆狀合照。(陳奕釗攝)

馮允謙壓力大到「去唔到」

3人初任導師，從海選開始已感壓力，On仔自爆發噩夢：「夢裡我害死啲細路仔，好得人驚……我拎住一堆行李，發現喺天橋度漏咗啲行李，擰轉面有兩個細路仔諗住幫我捉住啲行李，橫風橫雨，佢哋捉唔住，連人同行李一齊跌咗落天橋下面。」問到可曾想過不做導師？On仔指沒有，但RosaJay Fung直言有想過，Rosa曾一度萌生「唔玩」的念頭，Jay Fung則表示：「節目延至12月才拍攝，但我在3月開演唱會，好擔心幫唔到啲仔會連累佢哋，好大壓力，有發噩夢，想去得舒服啲都去唔到呀(摸著肚子)……(On仔驚問：去邊呀？)去……唔好講咁多。」3位一致認為選秀除了才華，性格亦不容忽視，最重要是謙虛、受教、及心地好，On仔自言曾因囝囝屢勸不聽而激心。

《全民造星V》參賽者今午現身將軍澳東港城。 （陳奕釗攝） 《全民造星V》參賽者今午現身將軍澳東港城。 《全民造星V》參賽者今午現身將軍澳東港城。 《全民造星V》參賽者今午現身將軍澳東港城。 （陳奕釗攝） 《全民造星V》參賽者今午現身將軍澳東港城。 （陳奕釗攝） 《全民造星V》參賽者今午現身將軍澳東港城。 （陳奕釗攝） 《全民造星V》參賽者今午現身將軍澳東港城。 （陳奕釗攝） 《全民造星V》參賽者今午現身將軍澳東港城。 （陳奕釗攝） 《全民造星V》參賽者今午現身將軍澳東港城。 （陳奕釗攝） 《全民造星V》參賽者今午現身將軍澳東港城。 （陳奕釗攝） 《全民造星V》參賽者今午現身將軍澳東港城。 （陳奕釗攝） 《全民造星V》參賽者今午現身將軍澳東港城。 （陳奕釗攝）
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