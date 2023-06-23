全民造星V｜韋羅莎自認喊包 難過到唔敢望淘汰組員 回應王峰改舞步事件(有訪問片)

《全民造星V》20強已經誕生，每屆兩組導師搶人和淘汰之選都備受爭議，演舞台劇出身的韋羅莎(Rosa)首次擔任導師，深深體會入屋的威力。從不忿陳蕾茅招搶人，到心痛參賽囝囝而變喊包，都在鏡頭下放大，連出道15年的Rosa都有點無所適從，更何況是素人參賽者？「Fung莎星晨」藍組大熱之一王鋒被「蕾安多芬」紅組的阿澤指對賽時擅改舞步，雖已公開道歉，仍遭網民狠批，作為導師的Rosa強調事件應告一段落，直言曾私下指正，王鋒亦受了教訓，並奉勸「當愈來愈多人eyes on you，每次說話或舉動，都要三思。」作為舞台表演者，她認為才藝固然重要，星途可走多遠，始終要看內涵與感染力，若可時光倒流揀多次，Rosa最想從紅組搶走誰？最想復活哪位參賽者？

自認喊包 為陳蕾平反 Rosa坦言稱不上《造星》系列的忠粉，真正結緣是擔任《造星IV》評判，當獲邀擔任今屆導師，即時向梁祖堯取經，同時也考慮對比馮允謙(Jay Fung)、陳蕾和陳健安3位專業歌手，自己能有甚麼貢獻。初為人母、育有兩歲女兒Mia的她，還要跟舞台劇導演兼演員的丈夫張銘耀(German)商量，「這也是一個學習過程，作為演員和媽媽，當工作忙碌時，如何分配優次。阿祖跟我說，會耗用很多時間，身心疲累，而且節目出街可能變咗另一回事。」Rosa決定跳出舞台劇的舒適區，阿祖的預測亦應驗，鏡頭總愛捕捉情緒位，頻頻灑淚的Rosa被指哭得太多，她解釋，「本身我是一個喊包，動不動就會喊，加上跟這班學員不認識到熟絡，經歷近半年的時間，知道他們不同的故事，自然會替他們高興、不值和生氣。」同時她亦不忘為陳蕾平反，解釋她是只為抒發興奮情緒，「她要養聲唔嗌得唯有丟咕𠱸囉！」

鬆與緊之間的學習 首次參與真人騷節目，最令Rosa意想不到是節目入屋的威力，試過在茶餐廳被6歲小女孩認得是《造星V》導師，滲透力遠超過舞台劇演員所及。作為導師陪伴組員半年，Rosa表示，「我專責他們的心路歷程，怎樣去表達自己和跟別人溝通，怎樣好好用自己的長處。」她自言有很多進步空間，最掙扎是何時介入和如何插手，「在首輪團體賽，我們太過放鬆，怕變成硬要迫他們，結果任他們自己做，效果真的不夠好。」說的是王鋒、樂庭、Aaron、Daibon、Jackson的校園表演《其實自己一個更開心》，當導師們發現問題時，只已演出前的一天，雖然German已盡力調整，但已不能重頭再來，「那個piece真的不合格，我也feel sorry。」在殘酷的賽制下，Aaron(梁浩朗)被淘汰。為免事件重演，在比賽後期，他們都會盡量就組員的長處和化學作用，給予方向和意見，後來German也落場支援，整頓每項表演，「他是比較有經驗的導演，可從宏觀角度去組織整件事，起初我每晚給他看練習片段，後來就話不如一齊來，結果他都被拉落水。」

回應王鋒改舞步事件：他已承受後果 除了表演，導師也是學員背後的心靈指引，王鋒為自己擅改舞步而道歉，Rosa表明不想再鑽進王鋒與阿澤事件的旋渦裡，「事後我都有跟王鋒傾，我話：『無論你背後有甚麼原因都好，其實真係做錯咗。』他feel so sorry，這段時間飽受壓力，也承受後果。」她坦言在面試時已對王鋒抱很高期望，經歷這事件，對他繼續演藝發展，有甚麼忠告？她表示，「當愈來愈多人注目你的時候，每次說話或每個舉動，都要三思。」談到心目中的「造星」條件，Rosa直言經過真實相處後，更不想他們被外在條件框死，「我們幾個導師都好著重個性，當然首先你要有才華，很強的歌聲或舞蹈，但亦必須好心地，還看有沒有個性、觀眾緣和感染力。不只外在的妝容腹肌等，而是你抱甚麼心態。」