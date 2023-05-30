全民造星V｜馬拉AK令真AK笑到標眼水 與港版木村齊入復活區

《全民造星V》本周已進入第3周，今季有不少與藝人「撞樣」的參賽者，最為人熟悉是有「翻版阿Dee」之稱的大律師Aaron。昨晚播出的一集共有7位參賽者登場，其中來自馬來西亞的75號Travis，早在公布造型照時已被網民指勁似MIRROR副隊長AK，原來他在面試時，已獲ERROR的肥仔(梁業)和阿Dee(何啟華)認證，指他連跳舞和小動作都帶有AK神態，封他為馬拉AK，而真AK與隊長Lokman看到Travis面試時的跳舞片段，就笑到標眼水。不過亦有網民不認同，指他更似無綫的鄭俊弘。

作為師兄，肥仔就直言「香港沒必要再多一個AK。」Travis若要突圍，必需要開拓另一路線。其實Travis本身是創作歌手，以自彈自唱方式，深情演繹原創歌《手沖咖啡》，但被Jay Fung發現彈結他彈錯chord，以誠意打動「一燈大師」陳詠燊，獲一盞藍燈進入復活區。