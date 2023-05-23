全民造星V｜魏念恩Nathan哽咽談患癌母親 望藉音樂治癒人心

ViuTV選秀節目《全民造星V》進入第二周，截至昨晚(22日)共有19位參賽者入圍，其中大熱門2號的魏念恩(Nathan)，是上周疑因女友情困自殺身亡，將頭像轉為全黑。Nathan在面試時自彈自唱由自己創作的《浮光》，單親家庭成長的他，自小入住寄養家庭，他形容自己「好似一個箱物件咁，飛嚟飛去。」後來接觸音樂，並逐漸重修與母親關係。Nathan談到未能帶患癌母親去旅行時，一度感觸落淚。他表示，希望透過自己的音樂，能令跟他母親一樣的人，感到被治癒和開心。

遺憾未能帶患癌母親去旅行

Nathan表示沒有告訴家人參賽，當被問到與母親的關係時，他坦言入住寄養家庭期間，亦曾逃走去找母親，「雖然當時好少見，我覺得我同佢嘅bondage係好緊，我同佢都係好愛對方，但係因為時間、地點等事情，影響到我哋無法表達得更好。」當談到與母親最開心的畫面時，Nathan一度哽咽，雖曾努力忍住淚水，最終亦哭成淚人，「最開心係臨尾佢check到有癌症之前......其實可以帶佢做更加多嘢，但係佢有Cancer要留喺醫院，我無得同佢去旅行，做個仔要畀佢嘅嘢。」

Nathan在自選表演環節，選唱了吳林峰的《下一束光》，以三盞藍燈順利入圍，歸入陳蕾及陳健安的紅隊。Nathan表示，「想用我的音樂，令得跟母親一樣的人，能夠被治癒和開心，這是我參加造星的原因。」