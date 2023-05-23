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娛樂
2023-05-23 11:36:05

全民造星V｜魏念恩Nathan哽咽談患癌母親 望藉音樂治癒人心

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2號的魏念恩憑唱《下一束光》順利入圍。

2號的魏念恩憑唱《下一束光》順利入圍。

ViuTV選秀節目《全民造星V》進入第二周，截至昨晚(22日)共有19位參賽者入圍，其中大熱門2號的魏念恩(Nathan)，是上周疑因女友情困自殺身亡，將頭像轉為全黑。Nathan在面試時自彈自唱由自己創作的《浮光》，單親家庭成長的他，自小入住寄養家庭，他形容自己「好似一個箱物件咁，飛嚟飛去。」後來接觸音樂，並逐漸重修與母親關係。Nathan談到未能帶患癌母親去旅行時，一度感觸落淚。他表示，希望透過自己的音樂，能令跟他母親一樣的人，感到被治癒和開心

Nathan是《全民造星V》大熱門之一。 24歲的Nathan是碼頭龍機操作員。 Nathan年少時曾經叛逆逃學。 Nathan曾擔任Winka@COLLAR歌曲《一手造成》MV男主角。

曾叛逆逃學

24歲的Nathan是碼頭機操作員，外表俊俏又帶點不覊，曾擔任陳泳伽[email protected]歌曲《一手造成》MV男主角。他在面試時分享，曾經年少叛逆，「因為自己單親家庭，細個覺得讀書唔緊要嘅，好細個就逃學，之後個社工覺得唔得喎，你媽咪睇唔到呢個小朋友，咁我就由11歲嗰陣開始不斷咁去啲寄養家庭，調離調去，好似一個箱物件咁，飛嚟飛去，跟住去咗一個寄宿叫基督教宿舍，可以玩自己鍾意玩嘅嘢，開始讀返書，去接觸音樂。」

Nathan被問及與母親關係。 Nathan談起患癌母親，一度感觸。 Nathan談起患癌母親，最終忍不住淚水。 小時候的Nathan經常逃學。 音樂令Nathan有所改變。 Nathan在寄養家庭長大，但跟母親感情仍有很強的連繫。 Nathan最終忍不住淚水，哭成淚人。 Nathan最終忍不住淚水，哭成淚人。

遺憾未能帶患癌母親去旅行

Nathan表示沒有告訴家人參賽，當被問到與母親的關係時，他坦言入住寄養家庭期間，亦曾逃走去找母親，「雖然當時好少見，我覺得我同佢嘅bondage係好緊，我同佢都係好愛對方，但係因為時間、地點等事情，影響到我哋無法表達得更好。」當談到與母親最開心的畫面時，Nathan一度哽咽，雖曾努力忍住淚水，最終亦哭成淚人，「最開心係臨尾佢check到有癌症之前......其實可以帶佢做更加多嘢，但係佢有Cancer要留喺醫院，我無得同佢去旅行，做個仔要畀佢嘅嘢。」

Nathan在自選表演環節，選唱了吳林峰的《下一束光》，以三盞藍燈順利入圍，歸入陳蕾及陳健安的紅隊。Nathan表示，「想用我的音樂，令得跟母親一樣的人，能夠被治癒和開心，這是我參加造星的原因。」

Nathan選唱吳林峰的《下一束光》 Nathan以三盞藍燈順利入圍，成為兩組導師的搶奪對象。 Nathan以三盞藍燈順利入圍，成為兩組導師的搶奪對象，最終歸入陳蕾及陳健安的紅隊。
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