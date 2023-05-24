全民造星V｜魏念恩Nathan女友輕生離世 首度開腔：希望妳在天堂快樂

ViuTV選秀節目《全民造星V》熱門之一的2號魏念恩(Nathan)，日前傳出女友情困墮樓自殺身亡消息，他已把IG頭像轉為全黑，對於另一半離世，Nathan一直保持沉默，而他今日凌晨時份更新限時動態，並以日本樂隊Back Number創作的《眨眼瞬間》憑歌寄意；及至中午，Nathan再出Story，並寫：「過了很多天，感恩身邊朋友的關心。妳是我遇過最善良的人，處處做事都為人設想。妳是我遇過最溫柔的人，是身邊所有人的樹窿，是我的避風港。這幾天回憶著與妳的種種事情，我感恩遇到妳。希望妳在天堂快樂，喝妳最愛的咖啡，跳妳最愛的舞，繼續以妳的好在我們心中活著。」
Nathan今早先在Story上載風景影片，配上念白翻唱版本的《眨眼瞬間》當中幾句，內容意思為「為了甚麼而生？其實沒有答案也沒所謂，只要能夠保護想見的人和必要的事物就夠了」，此曲是2017年催淚電影《跨越8年的新娘》的主題曲，該片由佐藤健夥拍土屋太鳳，歌曲道出對愛人的思念及愛意。
《眨眼瞬間》歌詞
幸せとは星が降る夜と眩しい朝が
繰り返すようなものじゃなく
幸福為何? 不是滿天繁星以及絢爛早晨的一日復一日
大切な人に降りかかった
雨に傘をさせることだ
而是能為重要的人撐傘擋下襲來的雨
何のために生きていくのか
答えなんてなくていいよ
為了甚麼而生？其實沒有答案也沒所謂
会いたい人と必要なものを
少し守れたから
只要能夠保護想見的人和必要的事物就夠了
背伸びもへりくだりもせずに
僕のそのままで
不用去顯得自己特別也不用特意卑微
愛しい気持ちを歌えたなら
能夠繼續用愛去歌唱給妳聽就好
幸せとは星が降る夜と眩しい朝が
繰り返すようなものじゃなく
幸福為何? 不是滿天繁星以及絢爛早晨的一日復一日
大切な人に降りかかった
雨に傘をさせることだ
而是能為重要的人撐傘擋下襲來的雨
瞬きもせずに目を凝らしても
見つかる類のものじゃない
並非是不眨眼拼命去尋找就能得到的東西
だからそばにいて欲しいんだ
所以我希望妳在我旁邊
夢のために生きられた人
逸れた道が正解だった人
誰かのために費やした人
自分を生きた人
能夠為夢想活着的人
離開正道才是正解的人
為了誰揮灑生命的人
活出自己的人
誰にもなれなかったけど
ただ今日も僕を必要だと
思ってくれたから
我沒辦法成為的誰
但希望妳也能覺得今天需要我
幸せとは
星が降る夜と眩しい朝が
繰り返すようなものじゃなく
幸福為何? 不是滿天繁星以及絢爛早晨的一日復一日
大切な人に降りかかった
雨に傘をさせることだ
而是能為重要的人撐傘擋下襲來的雨
また弱さを見つけて戸惑う僕に
でもそれができるだろうか
在我貧弱而不知道如何是好時
能夠做到嗎?
目を閉じて見つけた場所で
閉上雙眼也能找到的地方
幸せとは星が降る夜と眩しい朝が
繰り返すようなものじゃなく
幸福為何? 不是滿天繁星以及絢爛早晨的一日復一日
大切な人に降りかかった
雨に傘をさせることだ
而是能為重要的人撐傘擋下襲來的雨
そしていつの間にか
僕の方から守られてしまうことだ
然後在不知不覺中我也被妳保護
いつもそばに
いつも君がいて欲しいんだ
所以永遠永遠希望妳在我旁邊
目を開けても
目を閉じても
不論是張開或是閉上雙眼之時