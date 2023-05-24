全民造星V｜魏念恩Nathan女友輕生離世 首度開腔：希望妳在天堂快樂

ViuTV選秀節目《全民造星V》熱門之一的2號魏念恩(Nathan)，日前傳出女友情困墮樓自殺身亡消息，他已把IG頭像轉為全黑，對於另一半離世，Nathan一直保持沉默，而他今日凌晨時份更新限時動態，並以日本樂隊Back Number創作的《眨眼瞬間》憑歌寄意；及至中午，Nathan再出Story，並寫：「過了很多天，感恩身邊朋友的關心。妳是我遇過最善良的人，處處做事都為人設想。妳是我遇過最溫柔的人，是身邊所有人的樹窿，是我的避風港。這幾天回憶著與妳的種種事情，我感恩遇到妳。希望妳在天堂快樂，喝妳最愛的咖啡，跳妳最愛的舞，繼續以妳的好在我們心中活著。」

Nathan今早先在Story上載風景影片，配上念白翻唱版本的《眨眼瞬間》當中幾句，內容意思為「為了甚麼而生？其實沒有答案也沒所謂，只要能夠保護想見的人和必要的事物就夠了」，此曲是2017年催淚電影《跨越8年的新娘》的主題曲，該片由佐藤健夥拍土屋太鳳，歌曲道出對愛人的思念及愛意。