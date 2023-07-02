全民造星V｜10強現身將軍澳拉票 獲粉絲支持場面墟冚

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星V》進入白熱化階段，經過多輪比賽後，10強參賽者經已誕生，總決賽定於7月16日晚上8時正在九龍灣國際展質中心滙星Star Hall進行，除了ViUTV99台及網上平台將會同步現場直播外，馬來西亞亦會Astro全佳、Astro Go同步播出，更會在加拿大新時代電視2台轉播。

4位導師撐場

10強參賽者包括1號王鋒、2號魏念恩（Nathan）、3號詹仕偉(Snoopy）、6號黄泓祖（Taco）、9號香胤宅（Lyman Heung）、32號陳鎮亨（享仔）、35號田曜誠（Tsoul）、46號王希晉（希晉）、52號盧信宥（Ash）及99號黄家灝 (KC)，今日一同現身將軍澳東港城舉行之記者會與觀眾見面，而10強為拉票更施展渾身解數，呼籲觀眾立即經由ViuTV網站為自己投下神聖一票。今日活動，10強各自準備獨特的個人表演，展示自己的音樂才華及舞技，現場氣氛相當高漲，而導師陳健安、陳蕾、溤允謙及韋羅莎亦有現身支持各参賽者，更即場為參賽者進行最後點評。隨後10強參賽者更到台下向現場觀眾派發親筆簽名的個人造型小卡，跟粉絲打成一片，場面一度混亂。