全民造星V｜10強現身將軍澳拉票 獲粉絲支持場面墟冚

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星V》進入白熱化階段，經過多輪比賽後，10強參賽者經已誕生，總決賽定於7月16日晚上8時正在九龍灣國際展質中心滙星Star Hall進行，除了ViUTV99台及網上平台將會同步現場直播外，馬來西亞亦會Astro全佳、Astro Go同步播出，更會在加拿大新時代電視2台轉播。
4位導師撐場
10強參賽者包括1號王鋒、2號魏念恩（Nathan）、3號詹仕偉(Snoopy）、6號黄泓祖（Taco）、9號香胤宅（Lyman Heung）、32號陳鎮亨（享仔）、35號田曜誠（Tsoul）、46號王希晉（希晉）、52號盧信宥（Ash）及99號黄家灝 (KC)，今日一同現身將軍澳東港城舉行之記者會與觀眾見面，而10強為拉票更施展渾身解數，呼籲觀眾立即經由ViuTV網站為自己投下神聖一票。今日活動，10強各自準備獨特的個人表演，展示自己的音樂才華及舞技，現場氣氛相當高漲，而導師陳健安、陳蕾、溤允謙及韋羅莎亦有現身支持各参賽者，更即場為參賽者進行最後點評。隨後10強參賽者更到台下向現場觀眾派發親筆簽名的個人造型小卡，跟粉絲打成一片，場面一度混亂。
姜濤現身總決賽
大會公布總決賽嘉賓陣容，會安排《全民造星》歷屆參賽者，計有姜濤、楊樂文、梁業、吳啟洋、雲浩影、陳泳伽、邱彥筒及楊安妮等，為求公平公正，《全民造星V》亦以一人一票形式進行，為核實參加者身份，及確保一人一票機制，香港本地觀眾必須以電郵註冊及登入成為 ViuTV會員，並以香港手機號碼進行認證；系統將會透過SMS短訊發送一組驗證碼到會員手機，請根據ViuTV網頁或ViuTV應用程式上的指示，即可登記成為合資格的參加者，而加拿大及馬來西亞觀眾則要在( https://kingmaker.viu.tv/ )註冊《全民造星V總決賽》海外投票帳戶，並以當地手提電話號碼（國際電話區號：+60/+1）進行驗證，驗證成功後即可參與投票。參加者可於活動期間無限次更改選擇，系統將以本活動截止前最終選擇為準。投票時間由年6月30日晚上10時30分開始，至年7月16日總決賽的目指定時段內結束，截止投票時間將以現場主持於當晚節目最後宣布時間為準。