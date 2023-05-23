全民造星V｜19歲Katkit為參賽停讀演藝學院 爆肌折骨高唱我係香港製造

《全民造星V》進入第二周賽事，昨晚(22日)最後出場的參賽者是79號鄧家杰(Kakit)，他是演藝學院一年級學生，在面試時表演折骨舞，但被嫌沒有新意，在臨時要求下即場唱《青春頌》，t雖然音準未盡完美，但憑著充滿感情的演繹打動花姐及4位導師，連原唱者許廷鏗都留言鼓勵：「其實唱得都唔錯啊！」

被指「 照騙」 以真摯情感入圍 在首輪面試中，19歲的KaKit被指「照騙」，真人跟報名照片貨不對辦，他選擇表演「折骨舞」，由於《造星III》冠軍「折骨Ben」珠玉在前，未能為導師們帶來驚喜。Kakit自言唱歌是弱項，即被花姐要求即場獻唱，他選唱了許廷鏗的《青春頌》，以真摯的感情打動眾人，花組聽得非常陶醉，順利打入94強。 不過，原來他是演藝學院一年級生，若選擇參賽便要暫停學業，他坦言，「因為學校唔俾outside job，演藝學院每年有幾千個男仔揀一個，我係其中一個，入咗全民造星，我應該會停咗先，因為year 1，好驚影響學業，所以我會停學玩比賽，或者繼續讀落去唔玩比賽，我的目標，一係行唔到，一係行到最後，唔會後悔，自己鍾意做嘅嘢，點會後悔。」