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娛樂
2023-05-23 13:35:57

全民造星V｜19歲Katkit為參賽停讀演藝學院 爆肌折骨高唱我係香港製造

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19歲的Kakit是演藝學院的一年級生。

19歲的Kakit是演藝學院的一年級生。

《全民造星V》進入第二周賽事，昨晚(22日)最後出場的參賽者是79號鄧家杰(Kakit)，他是演藝學院一年級學生，在面試時表演折骨舞，但被嫌沒有新意，在臨時要求下即場唱《青春頌》，t雖然音準未盡完美，但憑著充滿感情的演繹打動花姐及4位導師，連原唱者許廷鏗都留言鼓勵：「其實唱得都唔錯啊！」

KaKit報名參賽的照片，令眾導師甚為期待。 KaKit報名參賽的照片，令眾導師甚為期待。 在首輪面試中，19歲的KaKit被指「照騙」貨不對辦。 陳蕾被Kakit充滿感情的演繹打動。 Kakit臨時被要求即場唱歌，他選了許廷鏗的《青春頌》，獲原唱者留言鼓勵。 花姐和寶姐一臉陶醉。

被指「照騙」 以真摯情感入圍

在首輪面試中，19歲的KaKit被指「照騙」，真人跟報名照片貨不對辦，他選擇表演「折骨舞」，由於《造星III》冠軍「折骨Ben」珠玉在前，未能為導師們帶來驚喜。Kakit自言唱歌是弱項，即被花姐要求即場獻唱，他選唱了許廷鏗的《青春頌》，以真摯的感情打動眾人，花組聽得非常陶醉，順利打入94強。

不過，原來他是演藝學院一年級生，若選擇參賽便要暫停學業，他坦言，「因為學校唔俾outside job，演藝學院每年有幾千個男仔揀一個，我係其中一個，入咗全民造星，我應該會停咗先，因為year 1，好驚影響學業，所以我會停學玩比賽，或者繼續讀落去唔玩比賽，我的目標，一係行唔到，一係行到最後，唔會後悔，自己鍾意做嘢，點會後悔。」

Kakit表演rap唈及跳舞，選典為《二零一九》。 舞台上的Kakit非常有台型。 KaKit忽然除衫大跳折骨舞，令陳蕾和安仔睇到O嘴。 KaKit忽然除衫大跳折骨舞，令Jay Fung和韋羅莎睇到目定口呆。 KaKit台型十足。 Kakit高唱「我係香港製作企喺度會保持笑容」好有火。 KaKit忽然除衫騷肌跳折骨舞，連阿Dee、Win Win和Sica都大為驚訝。 Kakit的演出令全場嘩然。 為搶奪Kakit，向來斯文守規的Jay Fung都要使出「絕招」。 Kakit的演出，非常亮眼。 KaKit在社交平台自評，仍需努力操肌。

台型十足 rap出態度

在自選表演環節中，KaKit在出場前表示，「我想入嚟呢個節目，想得到更大舞台表現自己，因為我係鍾意表演嘅人。」他選擇rap唱和跳舞，改編LMF《二零一九》的歌詞，rap唱「你一個二個見住我心諗呢條廢青係邊個」、「玩得呢個比賽我都知唔會一定會好, 但我係香港製作企喺度會保持笑容」，非常有火，及後表演折骨舞時，更除衫騷肌，令全場嘩然，連何啟華(阿Dee)、Sica(何洛瑤)和Win Win(楊安妮)都「O嘴」，向來斯文守禮的馮允謙(Jay Fung)，更i為爭奪Kakit而使出阻撓招數。最後他以3盞藍燈順利入圍，歸入Jay Fung和韋羅莎的藍組。

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