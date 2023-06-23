全民造星V｜20強誕生 瑞銘被foul直認壓力大導致酗酒

ViuTV選秀節目《全民造星V》昨晚播出第29集，20強亦終於誕生，今集藍、紅兩組共foul十人，Fung莎星辰淘汰4位，包括宇軒、Mark Chan、Jason Loi、Maico；蕾多安芬則淘汰6人，分別選出Stick、瑞銘、Anson Wong、Meow、Kingston、Hei，表現出色嘅Kingston及歌藝了得的Maico已執包袱返回馬來西亞，而賽前被視為大熱的瑞銘，就因紀律問題無法躋身20強，瑞銘亦自爆參選後心情好崩緊，壓力太大更導致要飲酒才可以入睡，雖然30強止步，但瑞銘昨晚出Post感激拍拖三年女友一直支持。

至於過去數集漸見表現的Hei（羅子熙），近期獲網民討論及支持，無奈也遭淘汰，然而Hei獲導師陳蕾與陳健安（On仔）喜愛，但也因導師擔心他難以承受壓力才安排他先行離場，陳蕾坦言與On仔揀Hei時掙扎了很久，如果私心一定會把他留低。《全民造星V》下集進入20強，將有10人被Foul，節目錄影亦已結束，7月初將會舉行10強記者會。 《全民造星V》20強名單： 紅組「蕾多安芬」：Nathan、Tiger Foo、Kim、阿霆、亨仔、Tsoul、Owen Lai、KC、Snoopy、希晉、阿生 藍組「Fung莎星辰」：王鋒、Adams、Ritchie、Lyman Heung、Ash、Kakit、樂樂、Taco、Carson