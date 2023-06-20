全民造星V｜30強誕生 Hayson David鬧不合齊被淘汰

ViuTV選秀節目《全民造星V》昨晚一集已完成第三輪淘汰，40強中共有10位參賽者被Foul，繼Lucas、Hayden已被即時淘汰後，在新一集內，藍組Dai Bon及紅組David亦相繼出局，而尾聲亦再公布其餘六位淘汰名單，由紅組兩位導師陳健安與陳蕾揀出James及Hayson，陳蕾談到Hayson時自言是商討了好耐好耐，On仔續說：「海選嘅時候，四個導師都好喜歡你，係一個好坦白好赤裸好直率嘅人，走Negative嘅就叫固執，呢種性格之下會阻礙咗你發展。」擔當隊長一職的Hayson，在過去數集惹來不少負評，他跟David鬧不和更是被淘汰的導火線，陳蕾亦曾在節目上表示對他扣分，On仔宣布完之後卻不禁落淚。

大馬肥仔冇得留低

至於藍組要揀四人出局，先由韋羅莎哽咽公布首名被淘汰的是Lubia，其餘被淘汰的還有Tomy及來自馬來西亞的Aaron Basco、Adam Sang，當中曾在節目中發爛渣的Adam Sang，得悉自己被淘汰後，在鬆一口氣房內表示：「我覺得我可能去到十強，但係呢個賽至(制)係殘酷嘅，咁我自己pick up唔到，咁我想用番自己嘅節奏去做，其實我最後都做到㗎，我覺得我自己都有發光㗎！」最後，一眾導師跟幾位被淘汰的參賽者擁抱道別，而淘汰賽的錄影已全部結束，十強亦已經誕生，而十強名單將於之後集數中揭曉，並暫定在7月2日舉行十強記者會。