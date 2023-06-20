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娛樂
2023-06-20 13:21:51

全民造星V｜30強誕生 Hayson David鬧不合齊被淘汰

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《全民造星V》第三輪比賽結束，30強亦已出爐。

《全民造星V》第三輪比賽結束，30強亦已出爐。

ViuTV選秀節目《全民造星V》昨晚一集已完成第三輪淘汰，40強中共有10位參賽者被Foul，繼Lucas、Hayden已被即時淘汰後，在新一集內，藍組Dai Bon及紅組David亦相繼出局，而尾聲亦再公布其餘六位淘汰名單，由紅組兩位導師陳健安與陳蕾揀出James及Hayson，陳蕾談到Hayson時自言是商討了好耐好耐，On仔續說：「海選嘅時候，四個導師都好喜歡你，係一個好坦白好赤裸好直率嘅人，走Negative嘅就叫固執，呢種性格之下會阻礙咗你發展。」擔當隊長一職的Hayson，在過去數集惹來不少負評，他跟David鬧不和更是被淘汰的導火線，陳蕾亦曾在節目上表示對他扣分，On仔宣布完之後卻不禁落淚。

Fung莎星辰B組鬧意見不合，隊長 Hayson與隊員David同被淘汰。 David跟隊員關係欠佳，溝通上出現問題。 Hayson在過去數集惹來不少負評，陳蕾亦曾在節目上表示對他扣分。 黑馬享仔狀態不俗，被陳蕾形容為「咁大隻有個脆弱嘅小心靈」。 至於蕾多安芬的Owen Lai亦甚有觀眾緣，笑容十分可愛。 Owen Lai除了迷倒王君韾外，今次評判泳兒都冧爆表示「搞唔掂」！

大馬肥仔冇得留低

至於藍組要揀四人出局，先由韋羅莎哽咽公布首名被淘汰的是Lubia，其餘被淘汰的還有Tomy及來自馬來西亞的Aaron Basco、Adam Sang，當中曾在節目中發爛渣的Adam Sang，得悉自己被淘汰後，在鬆一口氣房內表示：「我覺得我可能去到十強，但係呢個賽至(制)係殘酷嘅，咁我自己pick up唔到，咁我想用番自己嘅節奏去做，其實我最後都做到，我覺得我自己都有發光！」最後，一眾導師跟幾位被淘汰的參賽者擁抱道別，而淘汰賽的錄影已全部結束，十強亦已經誕生，而十強名單將於之後集數中揭曉，並暫定在7月2日舉行十強記者會。

又名Energy的混血參賽者James最終也被淘汰。 陳健安與陳蕾宣布Hayson被淘汰時，表示他在海選時獲四個導師一致睇好。 來自大馬的Adam Sang表示覺得自己可能可以去到十強。 Aaron Basco立即執包袱返馬來西亞。 Aaron Basco立即執包袱返馬來西亞。 昨晚一集尾聲再公布其餘的淘汰名單，兩組共有六人被foul。

《全民造星V》30強名單：

紅組(蕾多安芬)：

Nathan

Tiger Foo

Kim

阿霆

Anson Wong

Hei

亨仔

Tsoul

Stick

Kingston

Meow

Owen Lai

瑞銘

KC

Snoopy

希晉

阿生

 

藍組(Fung莎星辰)：

王鋒

Adams

Ritchie

Lyman Heung

Ash

Kakit

Mark Chan

Jason Loi

樂樂

Taco

Carson

Maico

宇軒

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