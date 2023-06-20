全民造星V｜30強誕生 Hayson David鬧不合齊被淘汰

ViuTV選秀節目《全民造星V》昨晚一集已完成第三輪淘汰，40強中共有10位參賽者被Foul，繼Lucas、Hayden已被即時淘汰後，在新一集內，藍組Dai Bon及紅組David亦相繼出局，而尾聲亦再公布其餘六位淘汰名單，由紅組兩位導師陳健安與陳蕾揀出James及Hayson，陳蕾談到Hayson時自言是商討了好耐好耐，On仔續說：「海選嘅時候，四個導師都好喜歡你，係一個好坦白好赤裸好直率嘅人，走Negative嘅就叫固執，呢種性格之下會阻礙咗你發展。」擔當隊長一職的Hayson，在過去數集惹來不少負評，他跟David鬧不和更是被淘汰的導火線，陳蕾亦曾在節目上表示對他扣分，On仔宣布完之後卻不禁落淚。
大馬肥仔冇得留低
至於藍組要揀四人出局，先由韋羅莎哽咽公布首名被淘汰的是Lubia，其餘被淘汰的還有Tomy及來自馬來西亞的Aaron Basco、Adam Sang，當中曾在節目中發爛渣的Adam Sang，得悉自己被淘汰後，在鬆一口氣房內表示：「我覺得我可能去到十強，但係呢個賽至(制)係殘酷嘅，咁我自己pick up唔到，咁我想用番自己嘅節奏去做，其實我最後都做到㗎，我覺得我自己都有發光㗎！」最後，一眾導師跟幾位被淘汰的參賽者擁抱道別，而淘汰賽的錄影已全部結束，十強亦已經誕生，而十強名單將於之後集數中揭曉，並暫定在7月2日舉行十強記者會。
《全民造星V》30強名單：
紅組(蕾多安芬)：
Nathan
Tiger Foo
Kim
阿霆
Anson Wong
Hei
亨仔
Tsoul
Stick
Kingston
Meow
Owen Lai
瑞銘
KC
Snoopy
希晉
阿生
藍組(Fung莎星辰)：
王鋒
Adams
Ritchie
Lyman Heung
Ash
Kakit
Mark Chan
Jason Loi
樂樂
Taco
Carson
Maico
宇軒