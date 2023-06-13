全民造星V｜40強名單出爐 阿澤、白水、Aaron出局 王鋒為改舞步致歉

《全民造星V》昨晚(12日)誕生40強，過程中夾雜眼淚與火藥味。公認脾氣好的導師Jay Fung(馮允謙) 大動肝火，爆出一句「This is bullshit。」Rosa(韋蘿莎)更是嬲到喊，藍組「Fung莎星辰」在兩輪自選項目對賽皆落敗，先後淘汰Jake Wong(黃汛)和Aaron(梁浩朗)。經過兩回合指定項目及自選項目的對決後，紅藍組導師要選出局括早前指王鋒在dance battle擅改舞步的阿澤亦被淘汰，他與王鋒各姐為事件解話，阿澤強調不損兩人友情，王鋒自言事後已向阿澤道歉。
Jay發火：This is bullshit
在第二回合的自選項目對決中，「Fung莎星辰」連輸兩局，當Rosa看到D組以2比3落敗後，情緒激動：「我真係唔明！我哋作出新嘗試，如果你話冇共嗚……maybe。可能係同觀眾未有太多共嗚，我同意，但係其他嘢，佢哋係 ……」當宣布導師賽前選定要淘汰Jake Wong時，Jay更有點眼紅紅，Rosa更一度嬲到站在一旁，背後鏡頭落淚。
其後難眾組員返回錄影廠，兩導師前往安慰。Jay對於評判只講求共鳴，忽略整體表現，大感不滿，他認為組員又作曲又跳舞，已使出渾身解數，向來是好好先生的他愈說愈有火，「Jake為咗呢個表演寫呢隻歌，但完全冇加分，對我嚟講係完全唔合理。你見到每位參賽者有轉化轉變，呢個就係驚喜，佢哋真係做得好好。This is bullshit。」Rosa繼續激動反問，「我唔知佢哋嘅準則喺邊度，因為我覺得係唔合理，唔make sense, I don’t understand 個judgment喺邊度。」Jake Wong則表示，「贏輸結果唔係好滿意，但對foul呢個結果係滿意，始終呢個表演主要係我構思，應該為件事負責。」
Aaron：無悔無憾
接著，「Fung莎星辰」在最後一組自選項目對決中，以5燈敗給「蕾安多芬」的A組，小組成員Aaron即時出局。Aaron坦言，沒特別傷感或失望，「因為我覺得從入圍99強嗰刻起，所有發生嘅事都係賺，參加呢個節目要唱歌跳舞, 所有嘢都迫我離開comfort zone原來我可以, 呢啲經驗對我嚟講好珍貴。」他強調冇後悔參加，過程很開心，一點遺憾也沒有。
擔心阿澤鑽牛角尖
經過兩回合對決，在第一回合指定項目，紅組「蕾安多芬」2:3藍組「Fung莎星辰」，第二回合自選項目紅組「蕾安多芬」4:1藍組「Fung莎星辰」。兩組導演作出痛苦扡擇，選出40強止步的組員，「fung莎星辰」的樂庭、Cho Lewis、Jeffrey、Nick Kung以及Chit出局；而「蕾安多芬」再有阿O、白水、阿澤、Moley、MK、Philip和Andy出局。當導師陳健安宣布淘汰阿澤時，他表示：「我好擔心你會鑽牛角尖，不容易接受新事物，有啲路其實你可以行得更加好，更加Charm。」
王鋒為改舞步解畫
阿澤曾在評判前指王鋒在dance battle時擅改舞步，王鋒事後遭網民狠批，封為「王鋒尾後針」，阿澤當晚賽後表示，「其實我都有向王鋒道歉，相信唔會影響兩人的關係，至少我仍好care佢感受，所以我第一時間打俾佢，但未搵到佢。」當時未有回應的王鋒，今晚播出他的解釋片段，「可能我本身第一次擔任隊長，覺得自己身負重任，所以有一Part 跳舞，臨時改變咗舞蹈. 之後有大Keep住講對唔住，我喺呢度都想跟阿澤講對唔住。」不過仍有網民指他錄影時的衣服，有別於當晚比賽時，對補拍不滿意，亦有網民指事件亦告一段落。
晉級40強的參賽者名單如下：
紅組「蕾安多芬」分組
A組：KC、Snoopy、希晉、阿生、Meow [淘汰：阿O]
B組：Tsoul、Stick、James、Kingston [淘汰：阿澤、白水]
C組：Lucas、Owen Lai、瑞銘 [淘汰：MK、Moley、Phillip]
D組：Nathan、Kim、Hei、David、Hayden [淘汰：Andy]
E組：Hayson、Tiger Foo、阿霆、Anson Wong、亨仔 [淘汰：Sam Lam]
藍組「Fung莎星辰」分組
A組：王鋒、Dai Bon [淘汰：Aaron、樂庭、Jackson]、 [退賽：Tim]
B組：Adams、Lyman Heung、Ash、Kakit [淘汰：Thaddeus、Cho Lewis]
C組：Tomy、Taco、Aaron Bosco、Maico、Carson [淘汰：Jason]
D組：Lubia、Ritchie [淘汰：Jake、Jeffrey、Nickkung、Chit]
E組：Mark Chan、宇軒、Adam Sang、樂樂、Jason Loi [淘汰：Howard ]