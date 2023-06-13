全民造星V｜40強名單出爐 阿澤、白水、Aaron出局 王鋒為改舞步致歉

《全民造星V》昨晚(12日)誕生40強，過程中夾雜眼淚與火藥味。公認脾氣好的導師Jay Fung(馮允謙) 大動肝火，爆出一句「This is bullshit。」Rosa(韋蘿莎)更是嬲到喊，藍組「Fung莎星辰」在兩輪自選項目對賽皆落敗，先後淘汰Jake Wong(黃汛)和Aaron(梁浩朗)。經過兩回合指定項目及自選項目的對決後，紅藍組導師要選出局括早前指王鋒在dance battle擅改舞步的阿澤亦被淘汰，他與王鋒各姐為事件解話，阿澤強調不損兩人友情，王鋒自言事後已向阿澤道歉。

Jay發火： This is bullshit

在第二回合的自選項目對決中，「Fung莎星辰」連輸兩局，當Rosa看到D組以2比3落敗後，情緒激動：「我真係唔明！我哋作出新嘗試，如果你話冇共嗚……maybe。可能係同觀眾未有太多共嗚，我同意，但係其他嘢，佢哋係 ……」當宣布導師賽前選定要淘汰Jake Wong時，Jay更有點眼紅紅，Rosa更一度嬲到站在一旁，背後鏡頭落淚。

其後難眾組員返回錄影廠，兩導師前往安慰。Jay對於評判只講求共鳴，忽略整體表現，大感不滿，他認為組員又作曲又跳舞，已使出渾身解數，向來是好好先生的他愈說愈有火，「Jake為咗呢個表演寫呢隻歌，但完全冇加分，對我嚟講係完全唔合理。你見到每位參賽者有轉化轉變，呢個就係驚喜，佢哋真係做得好好。This is bullshit。」Rosa繼續激動反問，「我唔知佢哋嘅準則喺邊度，因為我覺得係唔合理，唔make sense, I don’t understand 個judgment喺邊度。」Jake Wong則表示，「贏輸結果唔係好滿意，但對foul呢個結果係滿意，始終呢個表演主要係我構思，應該為件事負責。」

Aaron：無悔無憾

接著，「Fung莎星辰」在最後一組自選項目對決中，以5燈敗給「蕾安多芬」的A組，小組成員Aaron即時出局。Aaron坦言，沒特別傷感或失望，「因為我覺得從入圍99強嗰刻起，所有發生嘅事都係賺，參加呢個節目要唱歌跳舞, 所有嘢都迫我離開comfort zone原來我可以, 呢啲經驗對我嚟講好珍貴。」他強調冇後悔參加，過程很開心，一點遺憾也沒有。