全民造星V｜44號白水反應慢半拍具反差萌 網民：有江口洋介那種feel

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星》成功打造出人氣男團MIRROR同ERROR，節目話咁快就嚟到第五季，今季仲首次衝出香港，遠赴海外招覽人材。節目喺星期一（15日）首播，邀請伍詠薇、音樂人Edward Chan和陳詠燊導演擔任第一回合評判，而首回合只有60位參賽者可以晉級。 喺噚晚（16日）播出嘅第二集，一共有5位參賽者率先登場，佢哋分別係13號Tiger Foo﹑66號Howard﹑44號白水﹑17號Hayson及92號Marcus，不過五人之中只有Howard和白水成功晉級，其餘三人都只得一盞藍燈，齊齊跌入復活區。

講嘢慢被封「慢半拍之鬼」 66號Howard憑自彈自唱《Kiss Goodbye》，成為首位獲得三盞藍燈嘅參賽者，成功被導師韋羅莎（Rosa）及馮允謙（Jay Fung）搶入藍組。不過要講到噚晚嗰集最吸睛嘅參賽者就一定係44號白水，佢除咗擁有183cm高大外型之外，面試時表演跳舞亦充滿台型及魅力，連花姐都有讚賞佢，不過當評判問佢覺得自己有冇做表演者嘅特質時，佢就靜止唔郁，之後就話：「可能未夠，但係我想努力，我會努力去做到。」，由於佢講嘢慢嘅關係，更被封為「慢半拍之鬼」。佢亦承認自己唔擅長表達自己，不過佢就好想改善。 白水以跳舞作為表演項目，表演中段獲陳詠燊導演俾藍燈，完成表演後伍詠薇表示鍾意佢，認為佢擁有一雙得意仔嘅眼睛，認為佢應該好好利用眼睛去配合舞蹈，之後佢隨即向伍姑娘放電，最終獲得兩盞藍燈，成功加入陳蕾及陳健安嘅紅組。