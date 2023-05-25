全民造星V｜55號梁賢基Jeffrey係前韓國練習生 仲參加過TVB香港先生選舉

55號梁賢基Jeffrey係前韓國練習生 仲參加過TVB香港先生選舉

ViuTV選秀節目《全民造星V》播映第2周，23日一集，繼續都係94位參賽者競逐60強位置；一共有7位參賽者登場，分別係55號Jeffrey、8號Ethan、24號Ares、76號Hayden、26號阿澤、74號阿生同95號Lucas Ip，當中只有阿生可以晉級，Jeffrey、Ethan、Hayden及阿澤則跌入復活區，而Ares及Lucas就被即時淘汰。

曾與PSY合作拍廣告 現年27歲嘅北美參賽者55號梁賢基（Jeffrey），曾經係韓國練習生，同韓星PSY合作拍廣告，仲曾喺首爾世界盃體育場5萬名觀眾面前表演之外，原來佢係2016年參加過TVB舉辦嘅《香港先生選舉》，不過當年三甲不入，返回溫哥華。熱愛表演嘅Jeffrey今次轉戰ViuTV《全民造星V》，並係噚晚第一位出場，以跳舞《Rhythm of Passion》作為表演項目，雖然佢出盡全力演出，不過完成表演後仍然係三盞紅燈，仲俾評判Edward指演出欠缺層次感。喺三位評判商量後，陳詠燊就突然撳燈並話：「我做好人啦，次次都係我。」結果令Jeffrey獲得一盞藍燈進入復活區。