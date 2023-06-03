全民造星V｜ 60強誕生 71號C Plus退賽揀17號Hayson頂上

ViuTV選秀節目《全民造星V》昨晚播出一集已選出60強，下星期展開分組對決，紅組、藍組兩組導師在復活區揀出心水組員，共有15人成功「復活」，陳蕾、On仔率領紅組就有5號James、13號Tiger Foo、26號阿澤、31號Andy、36阿O、41號Hei、56號MK、76號Hayden。而獲馮允謙、韋羅莎「復活」嘅包括15號宇軒、40號Jackson、58號Lubia、55號Jeffrey、57號Jake Wong、86號Cho Lewis、89號Tim。
不過已躋身60強的71號參賽者C Plus，突然表示已決定退賽，原因是身為霹靂舞蹈員的他望備戰奧運，繼而讓出60強席位，此時陳蕾、On仔即選出17號Hayson（郭澧羲）頂上，徘徊被淘汰邊緣的Hayson，聽到入圍60強立即爆喊，自言C Plus就好似他的救命恩人。
《全民造星V》選出60強
藍組名單：（導師：韋羅莎﹑馮允謙）
1號王鋒
6號Taco（黃泓祖）
7號Aaron Bosco（雷振耀）
9號Lyman Heung（香胤宅）
12號Tomy（何家銘）
15號宇軒（劉宇軒）
19號Ritchie（梁瑋城）
40號Jackson（陳澤森）
45號Adam Sang（鄭如川）
49號Adams（何居倬）
52號Ash（盧信宥）
53號樂樂（羅樂）
54號Chit（黃哲）
55號Jeffrey（梁賢基）
57號Jake Wong（黃汛一）
58號Lubia（戴耀起）
66號Howard（馮竣灝）
70號Maico（鄭仲豪）
73號Jason（楊梓熙）
79號Kakit（鄧家杰）
80號Thaddeus（潘建丞）
81號Jason Loi（雷濠權）
82號Mark Chan（陳鴻翔）
83號Carson（李嘉俊）
84號Dai Bon（胡成邦）
86號Cho Lewis（李祖南）
89號Tim（劉銳強）
90號Nickkung（龔建華）
96號樂庭（陳樂庭）
98號Aaron（梁浩朗）
紅組名單：（導師：陳蕾﹑陳健安）
2號Nathan（魏念恩）
3號Snoopy（詹仕偉）
5號James（Garcia James Cunanan）
13號Tiger Foo（符紀男）
14號阿霆（黃鳴霆）
16號Sam Lam（林俊曉）
17號Hayson（郭澧羲）
18號Owen Lai（賴天恩）
21號Anson（王瑞銘）
23號Kim（卓金樂）
25號Lucas（翁演陞）
26號阿澤（鍾澤誠）
28號Anson Wong（王俊文）
31號Andy（姚梓殷）
32號亨仔（陳鎮亨）
35號Tsoul（田曜誠）
36號阿O（黃卓毅）
41號Hei（羅子熙）
42號Moley（彭嘉桓）
44號白水（梁偉泉）
46號希晉（王希晉）
47號David（麥楗熹）
56號MK（簡可圖）
69號Stick（林昆樂）
74號阿生（尹澤生）
76號Hayden（黃誠希）
78號Kingston（黃昱翰）
87號Meow（劉瑞威）
88號Philip（陳彥熹）
99號 KC（黃家灝）