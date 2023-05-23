全民造星V｜67號楚政大膽寫歌唱衰陳蕾同寶姐 網民反應兩極：扮嘢博出位又唔尊重比賽

ViuTV選秀節目《全民造星V》播映第2周，噚晚（22日）最新一集，繼續都係94位參賽者競逐60強位置；一共有7位參賽者登場，分別係2號Nathan、42號Moley、33號Anson Au、70號Maico、67號楚政、10號路飛和79號KaKit，當中Nathan、Moley、Maico及KaKit可以晉級，其餘三人則跌入復活區，暫時仍然未有人被即時淘汰。
喺噚晚嗰集，有四位參賽者成功晉級，賽前大熱之一、未出道就有fans嘅2號魏念恩（Nathan）自彈自唱《下一束光》嘅演出獲得3盞藍燈，順利加入陳蕾同陳健安嘅紅組。而重讀生Moley以唱歌加Rap《平凡人的自傳》作為表演項目，獲兩盞藍燈進入紅組。嚟自大馬嘅Maico自彈自唱《浮誇》嘅演出獲得3盞藍燈，順利加入導師Jay Fung同Rosa嘅藍組。最後仲有KaKit，佢以跳舞加Rap作為表演項目，獲得3盞藍燈加入藍組。
面試時寸寶姐陳蕾
不過要講噚晚最勁爆嘅參賽者一定係67號楚政，佢喺面試時已經充滿自信，仲好大膽咁寸編審寶姐及導師陳蕾。佢一開始就話未試過咁多人望住佢表演，寶姐就話：「咁使唔使我哋行開一陣？」，楚政回答話：「梗係唔好啦！你唔係諗住走呀嘛？」，之後佢就係咁「搲水吹」，當音樂總監MC問佢：「你覺得大眾會唔會想睇你？」，佢就話：「會啩～唔得，唔可以咁樣答㗎！」，然後佢再補答：「會！」，喺表演前仲同導師打招呼，唔知佢係唔係唔小心，佢淨係冇同陳蕾打招呼。
帶公仔代自己跳舞
去到跳舞表演部份，楚政表示自己真係好「有限公司」，而佢就準備咗三隻識郁嘅公仔，同佢一齊跳舞，甚至連寶姐都話：「導師你哋仲忍到嘅？」，陳蕾就表示好奇想睇吓佢做緊咩。跳舞表演感覺雖然好hea，陳蕾更邊笑邊指住門口話：「嗰邊直接出去呀」。最後楚政終於同陳蕾打招呼，陳蕾表示終於記得佢，楚政仲反問：「你唔係咁小氣呀？」
作歌講ViuTV
喺噚晚，楚政以自彈自唱原創歌《Dear ViuTV》作為表演項目，不過入面啲歌詞就非常爆，例如「面試好玩，但有人好似好憎我」、「陳蕾吼我跳舞想趁機趕我走，我都未跳完你就咁心急，難道我真的咁黑你憎？」、「仲有寶姐傷透我的心，我講緊嘢佢喝停我，迫我快啲唱歌，我嗰刻真的很想，兜巴冚佢」 及「ViuTV老闆可否炒咗佢」等等。除咗聽到一班參賽者即場起哄之外，評判Edward都好好奇當日發生咩事，係唔係有冤屈想表達，而楚政就表示：唔係冤屈，千祈唔好誤會，呢首歌係喺初選完後寫，仲話歌詞中提及嘅人好玩得，不過之後又話小氣同記仇搞到佢有啲壓力。
網民：勁無禮貌
節目出街後，楚政隨即成為該集網民嘅熱門討論人物，有網民指佢唔好笑及無禮貌，例如「好煩啊呢條友，講咁多嘢」、「不知所謂！扮嘢博出位又唔尊重比賽。點解要比佢留低！對其他認真又有努力的參賽者不公道。」、「好尷尬...唔好笑...咁樣真係叫有才咩？」、「莫名的自信」、「勁無禮貌」、「白卡???」、「呢條友咩料」、「呢個串77」及「白卡選手出現了」等等。同時亦有網民讚佢有好創意，留言話：「呢個想佢留耐啲 應該會fun」、「幾有創意」、「好正！！！有才華又大膽，viu 唔揀你走寶，有你個show 先好睇」、「笑到 希望你入到60強，仲想繼續聽你啲歌」、「我幾鍾意呢個」、「楚政好正 句兜巴冚佢笑左成晚 希望佢入到 支持楚政」及「有創意,我鐘意，想要歌詞」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈