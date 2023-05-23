全民造星V｜67號楚政大膽寫歌唱衰陳蕾同寶姐 網民反應兩極：扮嘢博出位又唔尊重比賽

ViuTV選秀節目《全民造星V》播映第2周，噚晚（22日）最新一集，繼續都係94位參賽者競逐60強位置；一共有7位參賽者登場，分別係2號Nathan、42號Moley、33號Anson Au、70號Maico、67號楚政、10號路飛和79號KaKit，當中Nathan、Moley、Maico及KaKit可以晉級，其餘三人則跌入復活區，暫時仍然未有人被即時淘汰。 喺噚晚嗰集，有四位參賽者成功晉級，賽前大熱之一、未出道就有fans嘅2號魏念恩（Nathan）自彈自唱《下一束光》嘅演出獲得3盞藍燈，順利加入陳蕾同陳健安嘅紅組。而重讀生Moley以唱歌加Rap《平凡人的自傳》作為表演項目，獲兩盞藍燈進入紅組。嚟自大馬嘅Maico自彈自唱《浮誇》嘅演出獲得3盞藍燈，順利加入導師Jay Fung同Rosa嘅藍組。最後仲有KaKit，佢以跳舞加Rap作為表演項目，獲得3盞藍燈加入藍組。

面試時寸寶姐陳蕾 不過要講噚晚最勁爆嘅參賽者一定係67號楚政，佢喺面試時已經充滿自信，仲好大膽咁寸編審寶姐及導師陳蕾。佢一開始就話未試過咁多人望住佢表演，寶姐就話：「咁使唔使我哋行開一陣？」，楚政回答話：「梗係唔好啦！你唔係諗住走呀嘛？」，之後佢就係咁「搲水吹」，當音樂總監MC問佢：「你覺得大眾會唔會想睇你？」，佢就話：「會啩～唔得，唔可以咁樣答㗎！」，然後佢再補答：「會！」，喺表演前仲同導師打招呼，唔知佢係唔係唔小心，佢淨係冇同陳蕾打招呼。

帶公仔代自己跳舞 去到跳舞表演部份，楚政表示自己真係好「有限公司」，而佢就準備咗三隻識郁嘅公仔，同佢一齊跳舞，甚至連寶姐都話：「導師你哋仲忍到嘅？」，陳蕾就表示好奇想睇吓佢做緊咩。跳舞表演感覺雖然好hea，陳蕾更邊笑邊指住門口話：「嗰邊直接出去呀」。最後楚政終於同陳蕾打招呼，陳蕾表示終於記得佢，楚政仲反問：「你唔係咁小氣呀？」

作歌講ViuTV 喺噚晚，楚政以自彈自唱原創歌《Dear ViuTV》作為表演項目，不過入面啲歌詞就非常爆，例如「面試好玩，但有人好似好憎我」、「陳蕾吼我跳舞想趁機趕我走，我都未跳完你就咁心急，難道我真的咁黑你憎？」、「仲有寶姐傷透我的心，我講緊嘢佢喝停我，迫我快啲唱歌，我嗰刻真的很想，兜巴冚佢」 及「ViuTV老闆可否炒咗佢」等等。除咗聽到一班參賽者即場起哄之外，評判Edward都好好奇當日發生咩事，係唔係有冤屈想表達，而楚政就表示：唔係冤屈，千祈唔好誤會，呢首歌係喺初選完後寫，仲話歌詞中提及嘅人好玩得，不過之後又話小氣同記仇搞到佢有啲壓力。