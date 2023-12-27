全民造星V│Ash私約Kakit令其他兄弟呷醋 Lyman預告2024年做舞台劇

《全民造星 V》馬來西亞參賽者盧信宥(ASH)，現身香港跟粉絲聚會兼慶祝聖誕。他表示已有一段時間沒來香港，沒想到fans仍然對他很熱情，不但在港鐵站租下應援燈箱又送了他很多禮物。今次聚會更有一班《造星》的兄弟，包括Lyman香胤宅、鄧家杰Kakit、Carson李嘉俊、李祖南Cho Lewis 、何居倬Adams、王鋒、雷濠權Jason 等現身支持。

一班兄弟在活動上大玩Dance challenge 和大電視，場面十分搞笑。大抽獎環節，Ash抽出幸運兒為她們塗潤唇膏和親密帶頸巾，令全場粉絲尖叫。Ash透露今次來港另一目的是為新歌錄音和拍MV，完成工作後便要回馬來西亞跨年倒數。他表示早前曾秘密訪港，當時因為時間太忙，只好約Kakit食飯，兄弟們聞言即表示呷醋，更打狀打他。

Lyman早前回檳城補辦婚禮，連續三天跟來自不同地方的親朋好友分享喜悅。問到他未來的工作計劃，他表示仍在跟電視台洽談中，自己會留港發展:「而家我同老婆都係香港，所以都籌備緊下一步，下年年中會做舞台劇！」