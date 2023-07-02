全民造星V｜Ash、Kakit爭10強只能活一個太可惜　王鋒被網民負評叫讓位

ViuTV選秀節目《全民造星V》進行得如火如荼，20位參賽者以抽籤形式，進行一對一生死對決，爭奪10強位置，而現時希晉（王希晉）、王鋒、Taco（黃泓祖）、Lyman（香胤宅）及亨仔（陳鎮亨）、Snoopy（詹仕偉）、Tsoul（田曜誠）及Ash（盧信宥）已經順利躋身決賽，其餘十強選手將會陸續揭曉。

「勁到有時唔記得佢得19歲」

29日嘅一集，先有好兄弟Kakit與Ash嘅對決，Kakit以集跳舞、Rap及演戲與一身嘅AI題材《Who am I》作為表演項目，除咗得到評判大讚之外，唔少網民都認為Kakit表現出色、有才華及潛質，絕對係可造之材；不過可惜佢只獲得一盞燈，敗給表演《小心地滑》嘅Ash，Ash表示爸爸喺比賽中離世，身在香港嘅佢未能見佢最後一面，所以佢想將心聲寫成歌詞去思念爸爸，當中評判馮穎琪仲睇到眼濕濕。

節目出街後，唔少網民都認為賽制殘忍，因為Kakit同Ash嘅表演嘅好好，留言大讚佢哋，例如「勁到有時唔記得佢得19歲」、「kakit真的很值得入10強」、「還我kaKit」及「Kakit 哥個表演入唔到十強，可惜。」、「Ash 已經係唱得唔錯 真係跳唱都有」、「Ash值得入十強」及「Ash絕對係十強之選，呢首歌唔易唱，各方面都好」等等。

被阿澤踢爆擅改舞步

有唔少參賽者被網民認為係十強人馬，不過已經殺入十強嘅王鋒就被網民留言負評兼認為佢唔應該入十強。擅長跳Locking嘅王鋒喺節目未出街之前，已經係主題曲企喺中心C位嘅其中一位參賽者，更被指係大熱人選之一。