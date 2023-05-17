全民造星V｜Hayson郭澧羲跌入復活區 演真人騷自瀆測精子活躍指數慘排包尾

擁有豐富演出經驗的Hayson，雖然獲兩組導師一致睇好，但唱出《沙龍》一曲時，緊張表現卻影響演出，不僅被指揀錯歌，評判陳詠燊更直斥：「好多人表演揀隻歌，都想話畀我哋聽歌曲有意思，歌詞如何，但個Credit係屬於黃偉文，唔係你呀！揀一個表演係表達到你自己，令我哋覺得你係可造之材，咁先係《全民造星》。」

接受大尺度任務

Hayson曾經與姜濤一同拍廣告，又曾參加去年的「喱騷」製作真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》，當時24歲的Hayson，以乖乖仔形象跟另外三位男參賽者接受大尺度任務，每人獲節目組派發一個膠樽、一個飛機杯以及一支潤滑劑，各自入房「解決」並發射在膠樽內，再由工作人員即場檢測，測試四男的精子活躍度及數量，Hayson竟然包尾，其精子活躍度僅15.4%，他事後解釋：「因為我第一發彈到上牆，於是第二次我就坐喺馬桶上面做，另一隻手揸住個樽仔，但到接住嗰下，成個樽跌咗落個廁所，最後我只好撈番個樽仔上嚟，再去多鑊。」連發三炮才成功收集精液，難怪成為包尾。