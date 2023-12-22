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娛樂
2023-12-22 15:52:54

全民造星V｜Kakit有望簽公司正式出道 孖Carson頻頻出騷搲真銀

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Carson與Kakit一齊到圍方出席聖誕晚間音樂會。

Lolly Talk與《全民造星V》的鄧家杰(Kakit)及李嘉駿(Carson)昨日(21)到圍方出席聖誕晚間音樂會跟fans提早過聖誕。他們的粉絲一早到場守候，並帶同手幅、燈牌支持。KakitCarson使出不同招數冧fansKakit除了化身機械人兼跳折骨舞，而他在表演時不停從褲袋拿出糖果樽拋向台下的fans，化身聖誕老人，Carson就示範韓式飲水方法及走到台下跟fans打招呼，非常開心。

Carson讚Kakit進步了不少

KakitCarson繼在圍方出席活動，之後又會出席倒數活動，二人笑言見到厭，但亦很開心出席活動時有個伴。問到何有考慮二人以男團形式出道，他們笑謂可以改名叫「CK」，又可以互補不足。

Carson回憶首次出席商場活動時，心情非常緊張，腦海會一片空白，但現在心情比較輕鬆，信心也增強了好多，希望自己可以愈做愈好，唱歌不要失手。他又大讚Kakit進步了不少，Kakit聞言表示有很努力學唱歌，「《造星》入面好多次強調唱歌唔係自己強項，跳舞就最好，但好多商場或主辦機構都找他唱歌表演，自己也很爭氣，每天都去學唱歌，希望每日都可以進步。

Kakit有望簽公司出道

Kakit稱現時比較著緊29日及30日的「梅艷芳《再續‧緣份》管弦樂慈善音樂會」，因為不想自己的演出有失誤令大家失望。問到2024年的計畫，他稱來年可能跟唱片公司簽約，但一切仍在洽談中，或有機會推出自己的作品。

問到跟唱片公司洽談的進度， Kakit稱跟那些公司的合作模式未必只局限做歌手，或可能有不同的合作機會。他亦希望可以在不同網上平台現身，之後他便逐一數出想合作的平台，在旁的Carson亦忍不住笑說要跟Kakit一齊數。Carson就表示現正籌備個人單曲，未來亦會跟不同歌手合作，呼籲大家密切留意。

 

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