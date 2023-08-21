全民造星V｜Kakit生日獲粉絲送黑白燈箱 鄧家杰︰我要令佢變得值得

《全民造星V》參賽者鄧家杰(Kakit)雖然廿強止步，但他的人氣絕不遜於十強，自比賽完畢之後，已獲不少工作機會，前途可說是一片光明。今個月19日生日的他踏入二字頭，獲「黨員」(Kakit粉絲暱稱)在港鐵車廂內買下廣告燈箱，並租借了party room跟他搞生日會。最特別的是Kakit的生日燈箱竟然是黑白色，對外人來說絕對是「大吉利是」，但這個黑白燈箱就符合了Kakit的喜好，令他非常開心。
Kakit日前特意到港鐵站跟燈箱合照，更拍下片段，留言謂︰「絕對係20年嚟最驚喜嘅禮物。與其諗值唔值得，我會令佢變得值得。Luv u all @kakit_officialparty #生日流流用黑白都幾係我style真知我心」片中見到他激動得整個人貼著燈箱，而表示愛演戲的他，舉手投足都充份表達了心中的激情。
Kakit獲兄弟送驚喜
Kakit的生日會有近百位粉絲出席，眾人更一齊玩遊戲。他的好兄弟盧信宥（Ash）、李祖南（Cho Lewis）、潘建丞（Thaddeus）更扮鬼扮馬到場，並為壽星仔送上鮮花及生日蛋糕，令Kakit甚為驚喜，他作狀獻上肉咀當回禮，場面搞笑。曾自言唱歌不是強項的Kakit為了感謝黨員，特別跟唱歌老師練習唱歌，在生日會上獻唱。
Kakit說︰「其實真係好感恩，見到個燈箱諗係咪真架？成日都會問自己其實值唔值得，自己一、兩年前，其實都只不過係一個未畢業嘅中學生，自己讀書又唔係咁叻，但係好鍾意表演、好鍾意藝術。」