全民造星V｜Kakit生日獲粉絲送黑白燈箱 鄧家杰︰我要令佢變得值得

《全民造星V》參賽者鄧家杰(Kakit)雖然廿強止步，但他的人氣絕不遜於十強，自比賽完畢之後，已獲不少工作機會，前途可說是一片光明。今個月19日生日的他踏入二字頭，獲「黨員」(Kakit粉絲暱稱)在港鐵車廂內買下廣告燈箱，並租借了party room跟他搞生日會。最特別的是Kakit的生日燈箱竟然是黑白色，對外人來說絕對是「大吉利是」，但這個黑白燈箱就符合了Kakit的喜好，令他非常開心。

Kakit日前特意到港鐵站跟燈箱合照，更拍下片段，留言謂︰「絕對係20年嚟最驚喜嘅禮物。與其諗值唔值得，我會令佢變得值得。Luv u all @kakit_officialparty #生日流流用黑白都幾係我style真知我心」片中見到他激動得整個人貼著燈箱，而表示愛演戲的他，舉手投足都充份表達了心中的激情。