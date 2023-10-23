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娛樂
2023-10-23 21:53:54

全民造星V｜Kakit鄧家杰自爆搵七仙羽「做愛」 獲師傅大讚好優秀

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七仙羽贈了一本龍年運程書給家杰。

《全民造星V》參賽者鄧家杰(Kakit)早前被揭未與ViuTV簽約，決定自己向外闖，放手一搏。近日他在IG自爆找七仙羽指點迷津，七師傅即贈他一本自己推出的龍年運程書，更在第一頁簽下自己的大名及畫上心心。七師傅說︰「俾多啲愛，Kakit缺少愛。」並著Kakit可以把書的內頁貼在家中，「呢度有愛、有富、有財，你要多啲愛，大紅大紫，祝福你！」

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Kakit分享拜訪七師傅的花絮，以及一張張開雙手擁抱一幢出現「擁抱時機」的大廈。他說︰「七師傅說過，社會缺愛，全民造星應該改成全民做愛，今天有幸與師傅做愛，謝謝師傅做了好多愛比我大家記得買師傅嘅Luck book！」他亦藉此答謝一同參賽的Ash及粉絲的愛。七師傅留言更看好對方遲早會紅︰「Kakit好有才華，跳舞丶表演，好優秀，遲早紅，是金子就一定發光！！」Ash亦留言多謝Kakit的愛。

不過Kakit一句︰「有幸與師傅做」就令不少網民笑爆，更謂Kakit有好多未成年fans，擔憂有人想錯隔離。他的粉絲表示會加強應援，誓要令他感受到滿滿的愛。另有網民估計二人可能稍後會有合作，到時便會知道為何師傅表示Kakit缺愛。Kakit亦特別分享多張騷肌性感照，作為給粉絲的凍利。

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