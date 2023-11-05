全民造星V｜Kakit首次演出失聲無阻表現 搵七仙羽問前途獲贈「時勢」

《全民造星V》的Kakit (鄧家杰)、Carson(李嘉俊)、Chit (黃哲)和Hayson (郭澧羲)昨日到灣仔出席《水上活動競技日暨「We划」海洋嘉年華2023》，四子在活動上Busking，吸引大批粉絲一早到場支持，整晚猶如開小型Fans meeting一樣。

Hayson奇招吸fans

四子每人唱足半小時，由 Chit打頭陣。他於演出前受訪時透露將於月底與同是《造星》出道的Ritchie推出新歌，未有簽約電視台的他未來將以自資形式造歌出碟。 隨後有Hayson接力上台，身穿西裝褸的他古惑地大開中門，搶盡目光，台下粉絲狂喊「好靚仔！」他上台表示是次音樂會屬他於《造星V》後首次公開演唱，亦希望大家繼續做自己喜歡的事。

Kakit用盡方法開聲

接著再有Kakit出場，他藉方皓玟《你是你本身的傳奇》說出自己不介意別人的目光，好好做自己的心底話，再唱出當時《造星》面試中即場挑戰唱的《青春頌》，又搞笑地表演韓式飲水及韓式呼吸哄粉絲，期間尖叫聲四起，十分識做！ 樂手好友台上表示：「為咗今次演出，我哋（與Kakit）籌備咗一個幾月時間，Kakit前日更失聲一度擔心要取消，最後用盡一切方法開聲，完成今日(4日)的表演。希望大家都畀啲鼓勵同獎聲Kakit。」而《造星》好友樂樂(羅樂)亦有到場支持。