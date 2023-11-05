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娛樂
2023-11-05 22:54:50

全民造星V｜Kakit首次演出失聲無阻表現 搵七仙羽問前途獲贈「時勢」

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(左起) 《造星V》的Chit、Kakit、Carson及Hayson齊齊現身活動，吸大批fans到場。

《全民造星V》的Kakit (鄧家杰)Carson(李嘉俊)Chit (黃哲)Hayson (郭澧羲)昨日到灣仔出席《水上活動競技日暨「We划」海洋嘉年華2023》，四子在活動上Busking，吸引大批粉絲一早到場支持，整晚猶如開小型Fans meeting一樣。

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Hayson奇招吸fans

四子每人唱足半小時，由 Chit打頭陣。他於演出前受訪時透露將於月底與同是《造星》出道的Ritchie推出新歌，未有簽約電視台的他未來將以自資形式造歌出碟。 隨後有Hayson接力上台，身穿西裝褸的他古惑地大開中門，搶盡目光，台下粉絲狂喊「好靚仔！」他上台表示是次音樂會屬他於《造星V》後首次公開演唱，亦希望大家繼續做自己喜歡的事。

Kakit用盡方法開聲

接著再有Kakit出場，他藉方皓玟《你是你本身的傳奇》說出自己不介意別人的目光，好好做自己的心底話，再唱出當時《造星》面試中即場挑戰唱的《青春頌》，又搞笑地表演韓式飲水及韓式呼吸哄粉絲，期間尖叫聲四起，十分識做！ 樂手好友台上表示：「為咗今次演出，我哋（與Kakit）籌備咗一個幾月時間，Kakit前日更失聲一度擔心要取消，最後用盡一切方法開聲，完成今日(4日)的表演。希望大家都畀啲鼓勵同獎聲Kakit。」而《造星》好友樂樂(羅樂)亦有到場支持。

Carson挑戰《水刑物語》

Carson更中途出場一同與Kakit到台下crossover Beyond的《不再猶豫》，近距離與fans接觸，與fans全場大合唱，將全場氣氛推至最高點。壓軸出場的CarsonKakit同樣帶病演出，但依然以高水準獻唱不同歌手的曲目。Carson挑戰柳應廷的高難度歌曲《水刑物語》，最後更唱出韓文歌 이바보야 - 정승환》，可謂出盡法寶哄fans

 

Carson與Kakit一齊合唱《不再猶豫》。

獲七仙羽贈「時勢」二字

Kakit受訪時透露因為今次是他首次個人演出，所以特別珍惜，但因為失聲令他感到有壓力，身邊的朋友亦提供了不少開聲方法，幸好順利完成演出。提到他早前找七師傅，他透露跟對方有些合作，自己亦借機問她有關前途等問題，獲對方贈了「時勢」二字，著他把握時機。

暫時未跟任何公司簽約的Kakit表示現階段仍想以自由身工作，呼籲大家有工作可以找他。問到稍後的工作安排，他表示周日(5日)會跟其他《造星V》成員到東港城出席活動，會在台上表演，並預告聖誕節也會出席活動，著大家要密切留意。

 

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