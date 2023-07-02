全民造星V｜KC與Tsoul回應王鋒事件惹負評 尊重節目組剪接

《全民造星V》10強已經誕生，今日(2日)10強參賽者齊齊現身將軍澳東港城記者會與觀眾見面，黄家灝 (KC)、盧信宥(Ash)、王希晉(希晉)、陳鎮亨(享仔)和田曜誠(Tsoul)於記者會後接受傳媒訪問。對於現場大批粉絲吶喊支持，其中希晉的支持者更高呼叫他不要扁嘴，希晉解釋：「因為粉絲唔鍾意我太cool，有時察覺我cute cute哋就好想我扮番cute樣，雖然有時候尷尷尬尬，但我都鍾意。」他們笑言希晉是「想型但cute，可愛但不承認。」

尊重 節目剪接 Tsoul 被指與保錡濟哥撞樣好搲頭 Tsoul和KC在昨晚播出的「《全民造星V》10強澳門之旅」中，因為回應王鋒事件而備受網民批評，問到可感到被擺上枱？兩人均表示尊重節目製作組剪接的決定。Tsoul強調，要解釋的都已說了，「其他不會再回應，始終件事已過咗好耐。」KC則重申，「依然覺得呢件係好不幸的事，呢一刻最重要係思考，應該做咩去修補過去覺得做錯的事，這種態度係最重要，衷心希望佢哋可以和好如初。」其實，節目組事後亦有發布足本的心聲分享片段。 Tsou被網友指跟ERROR經理人濟哥撞樣，他回應說，「阿濟本人講過話唔似，但有人話我似保錡，搲晒頭。」他強調各有獨特之處，毋須比較。