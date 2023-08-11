全民造星V｜Lyman香胤宅向演員路進發 亨仔爆父親轉口風喜獲認同 KC做跳舞明星唔係靠把口(多圖)

《全民造星V》賽果已塵埃落定，今屆雖然是非多多，但人氣高升的Lyman(香胤宅) 勇奪冠軍，仍屬眾望所歸。Lyman賽後與太太旅遊後，已火速返港，日前與亞軍KC(黃家灝)和季軍亨仔(陳鎮享)接受本報專訪，回顧半年的參賽歷程，經歷如過山車般的高低起跌，笑與淚之間，3人細訴箇中的掙扎與得著。

全民造星V｜ Lyman 幸有太太助冷靜 從參賽到獲獎，收到四方八面而來的祝福，知名度大增，感覺夢幻又開心興奮，但最大的滿足還是來自舞台上的演出。KC表示，「我們獲得一種肯定，但沒有沉醉於當中。」經過幾個星期的沉澱思考，Lyman自言表演的心態沒大改變，但現在的目標不只是一場比賽，「當晚的確好excited，太太好了解我的個性，過咗嗰晚就會計劃下一步，她會叫我冷靜等候，因為我是急著向前衝的人，幸有她幫我找到平衡，好清楚這比賽只是開始，還要繼續讓人看到很炸的表演。」亨仔續道，「坦白講，在家裡看到這獎盃，最深印象是這半年認識的兄弟和導師。能與一班兄弟上台搞一場band show表演，已經無憾了。」KC補充，最開心是收到很多觀眾的私訊，「他們感受到我想表達甚麼，會自我反思，如何做最真實的自己。」

全民造星V｜ 做個有靈魂的KC 在半年的參賽歷程裡，對已有表演經驗的Lyman和KC而言，最大的課題是如何展現真正的自己。經常跳跳紮的KC認真表示，「我覺得整個人堅定了，在跳舞方面，比以前更執著。」他坦言，比賽期間有迷失，團隊合作要互相遷就，亦無可厚非，但難得可走上《造星》舞台作個人表演，到底要忠於自己或是採用吸引大家的方式表達？他慶幸認識一班跳舞兄弟，更了解要相信自己和企硬。話雖如此，現實始終是商業世界，如何取捨？KC剖白內心掙扎，「其實我也思考這態度是否完全正確，我大可跟市場需要，繼續練習跳舞圈的表演，但KC這個字是沒有靈魂，可以隨便找個人來代替我，著我的衫就可。正因這原故，我想再聽自己心裡的想法。」

全民造星V｜ 坦然面對缺點 Lyman驚訝KC的深入剖白，作為曾參演百老匯大型歌舞劇如《芝加哥》、《Lion King》和《孤星淚》等，Lyman習慣在角色裡隱藏自己，然而《造星V》舞台著重個人特色，「這場比賽的挑戰，是要㝷找自己真正想表達甚麼，我真正的passion是甚麼？」在總決賽的表演中，Lyman公開自己左耳失聰，坦然面對自己的「缺陷」，同樣也展示對表演的熱愛，他坦言，「我們很多時想隱藏自己的缺點，但這比賽要展示出來，然後自問是否可接受，有信心面對嗎？今次最大的突破，就是展現真正的自己，面對這些缺點，然後跟自己說我有信心。」

全民造星V｜ 亨仔父親爆seed：佢哋係想捧你 記得亨仔在節目中曾表示，渴望得到父親的認同，如今奪得季軍並有大量粉絲支持，亨爸可有改觀？亨仔突爆出一句，「爸爸講過，『佢哋係想捧你！』雖然事實唔係，但終可獲得佢肯定，好開心。自從我參賽，他多了分享對我表演的看法，佢以前經常跟我講，玩音樂無法維生，好好讀書吧，但現在開始轉口風……而且佢經常睇我的TG群組，向我報料fans討論甚麼，叫我快啲回覆。」現正於港大讀機電工程的亨仔坦言，對自己唱歌的信心大增，父親亦放心讓他自行選擇將來的發展路向。