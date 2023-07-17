全民造星V｜Lyman香胤宅欲留港發展學好廣東話 KC獲亞軍未感失望(附訪問片)

《全民造星V》總決賽塵埃落定，Lyman(香胤宅)大熱奪冠，而在同分的情況下，KC屈居亞軍，而亨仔則獲季軍。Lyman對自己攞冠軍好驚喜，但能與兄弟們share舞台已好開心。他表示有打算留港發展，看看有甚麼機會，坦言也曾與太太商量，但會練好廣東話，更自爆太太中文比他還好，而且她還會推薦不同港產片給他。

未知去向有興趣演精神病人

問到公司會要求他們組男團，還是獨立發展，KC表示未有確定方向，估計公司在未來一星期會找他們傾談。問到他有沒有因為拎亞軍而感到失望，他表示沒有，自己不太著緊名次，因為他已獲不少人支持，加上自己參賽著重是否可以表達到訊息，及做到自己想要的演出，在總決賽上能夠與跳舞team的人一同上台已感到好開心，所以在台上激動落淚。

提到他寫到一手都是致謝名單，他直言當時很怕跳到一半會甩掉，「幾驚變成一撻藍色，如果唔係就GG！」他又笑言當時未有理會強尼，堅持把名單讀完。提到女友楊安妮(Win Win)承諾會請他吃貴燒肉，KC反問到貴的燒肉定義是甚麼。對鄭保瑞想跟他合作，KC表示很開心，自己也有興趣拍戲，對懸疑片特別喜歡，很想演精神病人。