全民造星V｜Lyman香胤宅認傾緊大計 與Jason Loi雷濠權現身銅鑼灣獲Snoopy及Owen支持(有訪問片)

《全民造星 V》冠軍香胤宅(Lyman)與30強兄弟雷濠權(Jason Loi)，今日出席比賽後首個公開活動，兩人齊齊現身時代廣場的迪士尼100周年活動《 Travel Together with Times Square》。在烈日當空下，仍吸引現場過百fans守候支持，兩人非常親民與粉絲近距離接觸，為粉絲簽名和合照。最驚喜是詹仕偉(Snoopy)和賴天恩(Owen)突襲現身，並舉牌支持，Lyman和Jason表示略有聽聞兩位《造星》兄弟會來支持、但不知他們何時出現，故也感驚喜。

Lyman雖然滿頭大汗，但仍表現興奮，他表示很喜歡與fans互動。Jason與冠軍Lyman同場，但不感壓力，兩人雖然同組但合作機會不多，很開心今次單對單合作。Lyman自言：「從小到大都是迪士尼的粉絲，在美國生活時，也經常跟太太及朋友暢遊迪士尼樂園，想不到首次在港出席公開活動，便有機會與迪士尼合作，不過由於怕被認出，所以還沒有到訪香港迪士尼樂園。」來自澳門的Jason則笑言，自己不會被人認出，所以不會有Lyman的苦惱，但作為半個遊客，每次來港都會到時代廣場打卡。

Lyman努力 適應香港生活 打算留港發展的Lyman表示，現正物色適合的地方居住，大嘆在香港租屋甚有難度，問到住所是否兩夫婦同住，愛妻號Lyman即答道：「當然！我的居所必定會為太太留位置！」問到太太忙甚麼，Lyman表示太太要回美國「執手尾」︰「仲有手續要搞，依家我有嘢傾緊，都有同佢一齊傾緊，未有嘢100%確認。我同佢都係香港長大，所以應該適應好容易。」