全民造星V｜Lyman香胤宅驚爆單邊耳仔聽唔到 與Alina一字馬靚股狂洗討論區(多圖)

《全民造星V》總決賽今晚在九展舉行，頭輪先進行CROSSOVER合作，9位參賽者與歷屆《造星》的師兄師姐一齊表演。最多網民表示會投希晉、亨仔及Taco，至於大熱門Lyman的演出因為太過別樹一格，因此有網民選擇投予其他以唱歌為主的參賽者，大部份網民更讚希晉的唱功比起之前進步了很多。 不過，最後首輪演出之後，網民的結果顥示最高票數依然是香胤宅(Lyman)，之後是亨仔及KC，而評判則給予Tsoul、亨仔及KC最高分數。

Lyman單邊耳仔失聰 此外，Lyman與李炘頤(Alina)以歌舞劇形式演繹《星聲夢裡人》（La La Land）歌曲《City of Stars》與《Another Day of Sun》，Alina更即場變裝，展示驕人身段並晒優質股。表演後，Alina談及兩人合作笑話，稱最初兩人嘗試用普通話溝通，Alina指Lyman原來以為冷氣機的國語發音是「冰淇淋」，兩人之後決定用英文及廣東話對話，於是覺得演出以舞蹈作為大家的溝通橋樑。 強尼在台上提到他們在演出有手語，Lyman自爆本身有一個缺憾，有一邊耳仔聽力有問題，而他的朋友問他若是全聾的話，還可否會繼續演出，他表示不清楚，但因為對方的一句說話，所以希望能透過今次演出告訴給其他人知道，身體的缺憾並不能影響到表演的決心。強尼表示自己也是昨日才知道Lyman聽力並非百份百健全。 ▼ Lyman（香胤宅）成為全民造星V冠軍 ▼