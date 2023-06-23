全民造星V｜Lyman、Taco同KC人氣彈起　邊個參賽者IG增長最快？

《全民造星 5》節目進入最後兩星期，比賽繼續進行，參賽者的表演以至各組勝負，不時成為網民茶餘飯後的話題。《Wave. 流行文化誌》把鏡頭拉遠一點，看看節目首播至今，哪些參賽者 IG 追蹤人數增長最快 — 換句話說，若以名氣為標準，誰從節目中斬獲最多？
從真人騷節目了解選手個性
《全民造星》為 ViuTV 選秀節目，2018 年首辦，發掘出 MIRROR、MC 張天賦等現今香港流行文化標誌。節目今年已進入第五季，一如以往，在節目播出前，觀眾對即將現身的大部分參賽者，都完全沒有認知。隨著比賽進行，大家開始從真人騷節目了解這班人的個性，才欣賞他們的表演，然後有些觀眾開始關注某些選手，甚至「入坑」，成為fans。
反過來說，參賽者也透過這個長達幾十集的真人騷節目，展示自己的個性、才藝、外貌，最後所收獲的除了比賽成績、繼續在演藝圈發展的機會，還有可能更重要的資本 — 名氣。
賽前 IG 追蹤人數共為45.7萬人
其中 Instagram 戶口的 follower 數量，正是名氣的其中一個指標。
《Wave.》記者於今年5 月16 日，即《造星 5》節目首播前，記錄了本季94名參賽者的 Instagram 戶口（根據官方提供）的 follower 數量。大部分參賽者由於未亮相節目，知名度不高，社交平台的追隨者亦有限。94人各個 IG 合共追蹤人數為45.7萬人，而 follower 人數的中位數（median）只有2,441人。其中有18 名選手，IG follower 數量少於一千人，包括其後在比賽過關斬將的 Owen Lai、Lubia、Hayden。
哪些參賽者未開始比賽已有大批追隨者？通常都是早已出道的海外選手。包括來自馬來西亞的 Adam Sang（50,806）、Nickkung（29,328） 和 Ash（24,278），以及來自台灣的 Snoopy（36,381）。
26集節目後IG follower多了18.2萬
到了 6 月 20 日，即比賽進行至 30 強階段前，我們再把各參賽者的IG 戶口記錄一次。經過26 集節目，94 名參賽者的 IG follower 總數增至63.9 萬人，即是合共多了18.2萬follower。中位數則變成了4,312 人，換言之，各個參賽者的IG 都有所增長。
那麼誰獲得最多的「名氣」？以百分比計算，來自美加的 Hayden、Lyman Heung 的 IG follower 人數都暴增了逾八倍。其餘IG增幅最大的選手包括 Owen Lai、Lubia、Kim、亨仔等，大多是能夠進入40強以至 30強的參賽者 — 曝光愈多，名氣增長愈多，屬正常現象。
如果以增長人數計算，榜首的同樣是Lyman Heung，多了近1.4萬follower。Win Win男友、舞蹈員KC 則排第二，增加了1.1萬fans。說唱的Taco排第三，多了9,269個 IG 追隨者。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈