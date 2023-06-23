全民造星V｜Lyman、Taco同KC人氣彈起　邊個參賽者IG增長最快？

數據｜《造星5》首播至今，參賽者 IG 誰增長最快？

《全民造星 5》節目進入最後兩星期，比賽繼續進行，參賽者的表演以至各組勝負，不時成為網民茶餘飯後的話題。《Wave. 流行文化誌》把鏡頭拉遠一點，看看節目首播至今，哪些參賽者 IG 追蹤人數增長最快 — 換句話說，若以名氣為標準，誰從節目中斬獲最多？ 從真人騷節目了解選手個性 《全民造星》為 ViuTV 選秀節目，2018 年首辦，發掘出 MIRROR、MC 張天賦等現今香港流行文化標誌。節目今年已進入第五季，一如以往，在節目播出前，觀眾對即將現身的大部分參賽者，都完全沒有認知。隨著比賽進行，大家開始從真人騷節目了解這班人的個性，才欣賞他們的表演，然後有些觀眾開始關注某些選手，甚至「入坑」，成為fans。 反過來說，參賽者也透過這個長達幾十集的真人騷節目，展示自己的個性、才藝、外貌，最後所收獲的除了比賽成績、繼續在演藝圈發展的機會，還有可能更重要的資本 — 名氣。

數據｜《造星5》首播至今，參賽者 IG 誰增長最快？

賽前 IG 追蹤人數共為45.7萬人 其中 Instagram 戶口的 follower 數量，正是名氣的其中一個指標。 《Wave.》記者於今年5 月16 日，即《造星 5》節目首播前，記錄了本季94名參賽者的 Instagram 戶口（根據官方提供）的 follower 數量。大部分參賽者由於未亮相節目，知名度不高，社交平台的追隨者亦有限。94人各個 IG 合共追蹤人數為45.7萬人，而 follower 人數的中位數（median）只有2,441人。其中有18 名選手，IG follower 數量少於一千人，包括其後在比賽過關斬將的 Owen Lai、Lubia、Hayden。 哪些參賽者未開始比賽已有大批追隨者？通常都是早已出道的海外選手。包括來自馬來西亞的 Adam Sang（50,806）、Nickkung（29,328） 和 Ash（24,278），以及來自台灣的 Snoopy（36,381）。