全民造星V｜Nathan曾考慮退賽 王鋒承認與阿澤仍存芥蒂 盼時間能沖淡事件

Nathan和Taco在今日的拉票表演中失準，Taco唱rap時甩嘴，他解釋未習慣現場氛圍，以前沒試過對著眾多觀眾表演。問到可擔心10強表演再失準？他回應說：「不太擔心，因為始終還有時間準備final，我會克服PTSD(還有陰影？)真係有，可能你對自己好有信心，但衰過一次，就會double困擾你，但我會嘗試克服。」Nathan則表示遺憾，「因為練咗好耐，嗰兩句不斷重複，結果唱了同一段兩次，下次唔會，對唔住。」他表示會加倍練習。

Nathan暫無意交代女友輕生問題

Nathan在參賽初期，女友輕生，他今日首度開腔回應，「多謝大家關心，心情已較以前好，但私人事仍未準備好分享，希望大家明白。(有沒有想過退賽？)我覺得好似逃避咗件事，因為起初我參加這比賽，最想自己的音樂被聽見，其實之前曾試過自我質疑，也想過退賽，最後我覺得要打敗以前的自己，所以繼續留低。」問到可擔心留下負面印象嗎？他表示：「我無得顧慮全部人的感受，但我會繼續做好自己，多謝支持我的人，繼續進步俾大家睇。」對於有指女方家屬不滿，他就表示暫無意在網上澄清或向公眾交代。

王鋒：對阿澤仍帶著歉意

自從阿澤事件後，王鋒面對海量負評，他坦言，踏上星途，很難避開所有評論，「睇到有好有壞，可能壞的佔多，我會視作一堂學習課，會反省自己，我的確做錯咗，都沒必要去狡辯，希望以後的我繼續做好自己。」他表示暫時會回歸表演，希望全神貫注準備總決賽表演，讓大家重新認識他。被問到與阿澤的關係時，王鋒表示一直有跟對方聯絡和道歉，「我知道佢當然有自己的情緒，我都無強求佢一定要原諒我，我仍然是帶著一份歉意。」因一場比賽影響友情，可會感可惜？他表示很珍惜這段友誼，希望有日能重修舊好，「現時始終都有少少芥蒂，我哋都有共識，始終都俾時間去沖淡，大家仍是參賽者，仍在局內，很易會放大情緒。」對於被指是ViuTV親生仔，他強調自己沒有特權，可能節目剪接造成誤解。

Taco曾在rap唱自創歌曲時，直指王鋒是親生仔，他認為「親生仔」不等於負評或有特權，「而是覺得你有資格和能力，這句對現在已冇乜用，因為來到10強，大家都表演和實力都很有說服力，所以我覺得10強全部都係親生仔。」