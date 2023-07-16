全民造星V｜Nathan負評多與Lyman愛妻形象成對比 王鋒有望坐亞望冠

ViuTV真人選秀節目《全民造星V》10強於今晚(16日)在九展舉行總決真，10強中有7位本地薑與3位海外選手爭冠軍。藍組進入10強的有王鋒、黃泓祖(Taco)、香胤宅(LYMAN)、盧信宥(Ash)；紅組的有魏念恩(Nathan)、詹仕偉(Snoopy)、陳鎮亨(亨仔)、田曜誠(Tsoul)、王希晉、黃家灝(KC)。 今屆節目除了可在99台及網上平台觀看直播外，加拿大及馬來西亞亦會直播，而表演嘉賓就請來歷屆造星冠軍及參賽者。包括有姜濤、Lokman楊樂文、肥仔梁業、Phoebus吳啟洋、Manson張進翹、李炘頤、雲浩影、龔柯允、Winka陳泳伽、Marf邱彥筒及WinWin楊安妮。至於《造星III》的「折骨Ben」趙祥誠以家庭原因停工，所以大家無緣欣賞到他的演出。

《造星V》自開播以來，是非多多，尤其是獲網民封為「人棄王」的王鋒及Nathan，網上的討論都聚焦在二人的不是，尤其是比賽前一日，Nathan被爆向女友不停借錢，又以公司理由拒公開戀情，到最後女友跳樓身亡，網民對他的好感跌至冰點。Lyman已婚兼獲太太支持，與Nathan形成極大對比，有網民亦因而對王鋒的好感回升。 10 強名單資料整合︰

魏念恩 Nathan，25歲，香港選手，參賽前為碼頭龍機操作員，擅長打鼓及彈結仔。他在節目中提到自小在單身家庭長大，小時候常常逃學，之後再往寄宿家庭生活，與生母分開生活，但母子關係仍然不錯。然而，個人身世也無法洗脫他女友跳樓亡的新聞，加上賽前被爆當已故女友是提款機，令網民一夜之間對他的好感跌至冰點。

香胤 宅 Lyamn，33歲，美國選手，參賽前為拉丁舞及標準舞老師。Lyman是AK與Lokman在加拿大發掘的選手，已婚，與太太感情要好，對方在紐約當演員。Lyman的舞姿非常吸引，更多次獲評判大讚，成為今屆大熱門。

王鋒

王鋒，26歲，香港選手，參賽前為註冊土木工程師及Locking跳舞導師，於中四時曾因讀書放棄跳舞，直至大學才再重拾跳舞興趣。不過，他的歌喉一直被網民詬病，加上他擅改舞蹈，又因節目剪緝問題令眾人以為ViuTV專寵他，直至現在網民對他的好感未見上升。

黃家灝

KC是Win Win的男友。

KC，25歲，香港選手，參賽前為舞蹈員、排舞師、跳舞老師。由於他是楊安妮(Win Win)的男友，當他參賽時已備受注目。他在過去的表現一直平穩，而且為人交帶及責任心，有網民睇好他在男團可充當隊長一角。

希晉是Win Win的偶像。

王希晉 希晉，23歲，香港選手，一直專注本地音樂創作，曾與華納歌手LEWSZ合作，表現平穩，而且他更獲KC的女友Win Win公開力讚兼自認是他的粉絲。

盧信宥 Ash，33歲，馬來西亞選手，於09年參加大馬選秀出道，10年再參加大陸的《快樂男聲》，出道13年。今次參賽是希望可以做出一些成績予患癌的父親看，可惜父親在他參賽時離世。由於本身有一定的演出經驗，所以表現平穩。早前他更花了不少功夫練好的發音，唱出字正腔圓的《小心地滑》。

詹仕偉 Snoopy，26歲，台灣選手，是台灣男團C.T.O成員之一，由羅志祥培訓出道，曾在韓國出道，表演經驗豐富，然而知名道不算高。自參賽以來，他在唱歌及咬字上都大有進步。

黃泓祖 Taco，20歲，香港選手，參賽前曾當過餐廳侍應，擅長Rap、Hip Hop。他在比賽中的表演不算太多變化，但他創出歌詞及Rap的功架獲觀眾讚嘆。

田曜誠 Tsoul，香港選手，參賽前是舞蹈員、排舞師及DJ，擁有6年打碟經驗。他被視為今屆黑馬人選，他在整個比賽中都堅持以舞蹈應戰，一心希望成為「跳舞明星」，在參賽時遇到家人離開，他坦言更加珍惜及堅持自己的夢想。