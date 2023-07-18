全民造星V｜Nathan魏念恩疑遭Jessie同事斥無恥 爆女方為助男友唔食飯

《全民造星V》參賽者魏念恩(Nathan)的前女友Jessie疑受情困，於5月跳樓身亡，Jessie親屬於《造星V》決賽前夕向傳媒爆料兼公開對話截圖，指Nathan在節目出街兩日後決定分手，而且分手後仍向Jessie借錢。Nathan最後於決賽前半小時宣布退賽，並於昨日(17日)以長文交代事件。不過，網民對Nathan的解釋甚為不滿，認為他一句「對唔住Jessie」也沒有，加上花姐在賽前公開撐他入行，令網民認為這篇文章是為了鋪路入行之用。

寧願唔食飯都要俾錢你

Nathan就借錢一事，解釋道︰「呢個就係我地當時資金周轉嘅生活模式，甚至持續到去分手之後。但當我發現分手後繼續與對方有金錢瓜葛會令關係都完結得唔夠乾脆，所以喺事發前我已經約對方當面見面並以現金還清。」而疑似Jessie的同事則留言反駁，怒斥Nathan無恥。

該名人士寫道︰「周轉模式？ 笑x死！ 點解可以咁都講得出！有(由)你同佢拍拖開始 我就從來冇覺得過呢一個一個係一個共同承諾嘅一個模式。同佢做嘢一齊咁耐，只係見到過佢寧願唔食飯都要俾錢你，從來冇見過佢月尾有任何嘅經濟援助，可能呢個係你嚟㗎經濟嘅模式，單方面需要幫助就問另外一位幫手，但係我從來都冇留意過佢有問過你拎任何一分一毫。喺我嘅腦海，同佢食過，最後一餐放lunch break嘅飯，佢都只係選擇飲杯嘢飲就算，你覺得返工九個鐘，飲杯嘢飲，真係夠飽？」

網民佩服真acc留言

對方更透露Nathan過去不時鬧Jessie︰「就係知道你個人厚顏無恥，我先周不時搵藉口下佢食飯，你呢就淨係識得喺電話XX佢，X到佢返工無啦啦都要喊！一直以來，我都冇好刻意咁發聲，原因係因為我知道你係佢心目中幾重要，去到呢一刻睇完你打嘅嘢，完全唔覺得呢對感情喺對等！我真係忍唔住！」由於對方的社交平台是公開，有網民認為對方甘受抨擊，也為死者發聲值得尊重，更覺得對方所言非虛。另有知情人士指Nathan自參加《造星V》之後，自覺是紅人而與同事保持距離，並稱Jessie墮樓當天，Nathan原要工作，之後急急早退，至此未再重返工作崗位。