全民造星V｜Nathan魏念恩臨時宣布退賽強尼簡潔交代 大會抽起Manson演出

ViuTV真人選秀節目《全民造星V》今晚在九展舉行總決賽，十強之一的Nathan魏念恩在比賽前30分鐘宣布退賽，亦因為他的決定令ViuTV要急急更改流程，惟有些前期製作難以即時修正，因此在開場的短片，依舊播出10位參賽者的照片，旁白也是說「今晚有10位追夢者」。

Manson歌迷向Nathan送祝福 原定今晚一眾參賽者在指定項目環節與歷屆《造星》的師兄師姐一齊合作演出，Nathan獲安排與Manson張進翹一齊演出，但因為他的決定，令Manson也無法亮相節目。根據大會發出的最新流程顯示，Mason的名字已消失。Manson在社交平台轉載fans club的消息，內文寫道︰「我們收到《造星5》合作表演項目取消的消息，詳情有待《造星5》節目組正式公告。在此感謝各位對Manson，並抱歉讓進場支持Manson的各位等候。是夜Manson將留家休息練習下星期接續的表演，到時候再跟大家見面。」此外，歌迷會亦向Nathan送上祝福，希望他一切安好。