全民造星V｜Nathan魏念恩鄭重向女友家屬致歉 強調還清所有金錢

《全民造星V》十強參賽者Nathan魏念恩因負面新聞纏身，在昨日總決賽前半小時宣布退賽，打亂了ViuTV節目流程之餘，更令到Manson張進翹無法演出。其後花姐呼籲大家給予Nathan空間，更指對方是一個很有潛質的人，希望對方未來可以在娛樂圈發展，對他退賽感到遺憾，並隔空為他打氣。

Nathan今日下午在IG長文交代事件，並向女友家屬及眾人致歉，承認自己有很多做得不好，因而錯過了與女友家屬溝通的機會。女友於5月疑感情受困墮樓身亡，Nathan當時透過社交平台撰文悼念，但一直未有詳細交代，Nathan解釋說︰「事情發生到而家，都無同大家交代過。因為事發後透過共同朋友得知對方家屬唔想事情再被發大，更加唔想對方被起底，而我都同意（所以接下落嚟我將會用「對方」去稱呼佢）。我認為感情問題係屬於我哋嘅私隱，所以一直未有向外界交代，選擇沉默去面對新聞或外界嘅評論。」

Nathan：我真係好驚 Nathan續詳細交代事發後個人的心路歷情︰「5月17號凌晨，係我人生經歷過最黑暗嘅日子。當時我好自責，腦海裡面不停出現無數個『如果……可能就唔會……』。期間一直好想同對方屋企人聯繫，好想親口向佢地道歉，解釋一切來龍去脈。但係我真係好驚，未試過咁驚，畢竟事發之前同對方嘅屋企人並無太多聯誼，亦未試過面對咁重大嘅事情，完全唔知道應該點樣處理。」 Chill態度是不想身邊人擔心 「喺呢段時間我覺得恐懼、內疚、自責、傷心、甚至失眠，心情好複雜、好混亂。同時，節目就開始播出。從來都唔想身邊嘅人擔心我，想儘快話俾身邊嘅人知「我無事，請放心」。結果我由一個極端跳咗去另一個極端，我以為保持輕鬆玩樂Chill嘅態度去對面大家，就可以令大家放心。直到有朋友睇咗我十強之後所做過嘅訪問，佢同我講覺得我好反常，從來未見過咁樣嘅我。然後我自己睇返，我自己都覺得好嘔心，行為十分輕浮。我喺嗰一刻先發現，原來我一直都未搵到一個啱嘅方法去面對呢一件事。」

沒捉緊機會向家屬致歉 「我覺得自己有好多做得唔好嘅地方，包括事情發生後冇立即同對方嘅家屬溝通，以及喺喪禮上錯過咗同對方家屬面對面溝通嘅機會。一直未能捉緊機會向對方家屬致歉，成為咗我現時最大嘅遺憾。令到事情發酵至今，好想喺度鄭重向對方家屬致歉，好對唔住。而我私底下亦開始嘗試同對方家屬聯絡，希望未來可以有機會同你哋好好溝通。」 繼續參賽是想負責任 「當時決定繼續參加總決賽，係希望對作為參賽者呢個身份負上責任，做到有始有終。但最終決定退出比賽，係因為7月15號嘅報導，令我發現關於呢件重大事情上，仍然仲有好多事情未好好處理。好想向所有受到影響嘅人，包括所有參賽者、導師、節目製作組，以及原定受安排同我一齊合作嘅表演嘉賓、音樂人、造型團隊等，喺度鄭重向你地致歉，好對唔住。」

借錢是資金周轉生活模式 「而有關7月15號嘅報導，我亦都好想喺度對家屬澄清關於「借錢」一事。當時我同佢拍拖期間，我地雙方都有穩定嘅工作，但係出糧嘅時間好唔一樣，第三者睇到WhatsApp對話可能會對『借錢』一事感到難以接受，但事實呢個就係我地當時資金周轉嘅生活模式，甚至持續到去分手之後。但當我發現分手後繼續與對方有金錢瓜葛會令關係都完結得唔夠乾脆，所以喺事發前我已經約對方當面見面並以現金還清。 假若家屬再有關於我哋感情問題或者對喺電話上所睇到嘅一切仍然有唔理解嘅地方，我好樂意向你哋逐一交代。最後，感恩一直支持我嘅人，令到你地擔心對唔住。」 ▼按圖輯睇全民造星5總決賽賽果▼